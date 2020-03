Firea: In Bucuresti sunt aproape 500.000 de persoane de peste 65 de ani. Directiile sociale trebuie sprijinite

LIVE

"Mai exact, 483.000 de persoane au peste 65 de ani in Capitala Romaniei. Va dati seama ca este un efort foarte mare, un efort imens pe care trebuie sa il faca atat Primaria Capitalei, cat si cele sase primarii de sectoare, prin directiile noastre sociale si prin Politiile locale, care sunt acum coordonate de Politia nationala.Am luat deja legatura cu colegii de la sectoare. De asemenea, cu reprezentantii Politiei, in primul rand, pentru a identifica aceste persoane. Fac apel si la presedintii asociatiilor de proprietari sa ne ajute, sa ne sprijine, sa ne transmita liste cu persoanele pe care le-au identificat. In prima etapa, as spune eu, cele care nu au niciun fel de ajutor din partea familiei", a spus primarul general, la Antena 3.Ea a mentionat ca, in prezent, directiile de asistenta sociala ofera sprijin persoanelor cu dizabilitati, familiilor monopartentale, persoanelor foarte in varsta care nu au sprijin din partea apartinatorilor."Persoanele dupa o anumita varsta trebuie sa fie protejate, trebuie sa stea mai mult in casa in aceasta perioada, e o certitudine, pentru ca sunt primele vulnerabile in fata pandemiei de coronavirus. (...) Directiile de asistenta sociale trebuie sa fie sprijinite, pentru ca nu au capacitatea, nici ca infrastructura, nici ca numar de personal, nici financiar sa faca fata de unele singure.Sunt convinsa ca toate autoritatile locale au relocat si personal si infrastructura si au facut si rectificari bugetare sa sustina directiile sociale, dar nu va fi de ajuns. Nu poate o primarie mica sau mare sa sustina un efort atat de mare. Si apar din ce in ce mai multe cazuri sociale si printre tineri: cei care au ramas fara job sau cei care au salarii foarte mici", a precizat Firea.Presedintele Klaus Iohannis a declarat marti ca recomandarile in cazul epidemiei de coronavirus devin obligatii , iar pentru persoanele de peste 65 de ani se vor introduce restrictii speciale."Este evident ca avem nevoie de masuri speciale, dar si de restrictii speciale si astfel pentru a proteja persoanele peste 65 ani. Pentru aceste persoane se vor introduce restrictii speciale, in sensul ca vor trebui in interesul propriu sa stea practic tot timpul acasa", a subliniat Iohannis.Pe 19 martie, Gabriela Firea anunta ca seniorii, persoanele cu dizabilitati si familiile monoparentale care au nevoie de ajutor in vederea aprovizionarii cu alimente de baza sau medicamente pot sa apeleze la Directia Generala de Asistenta Sociala. Aceste persoane pot apela serviciul TELVERDE 0800 821 218, gratuit, de luni pana duminica, in intervalul orar 09,00 - 17,00. Persoanele cu deficiente de auz pot da mesaj la numarul de telefon 0753.772.406.Reprezentantii DGASMB pot achizitiona, pentru cei interesati, in limita stocurilor disponibile de pe piata, minimul necesar de alimente de baza sau medicamente. Cheltuielile sunt suportate de cei care solicita ajutorul.