Firea, in razboi cu Ministerul Sanatatii dupa scandalul apei: Cei care raspandesc informatii false pot raspunde penal

Totodata, ea a facut un apel la institutiile statului sa stabileasca daca informatiile raspandite in cursul zilei de miercuri sunt adevarate sau au avut scopul sa alerteze inutil populatia. Gabriela Firea a subliniat ca cei care raspandesc informatii false pot raspunde penal."Am luat toate masurile pe care trebuia sa le iau. Am dat dispozitie ca reprezentantii Corpului de Control al primarului general sa inceapa o verificare a ceea ce s-a intamplat, Autoritatea Municipala de Reglementare a Serviciilor Publice va face si ea propria evaluare. Fac in acelasi timp un apel catre autoritatile statului. Vreau sa aflu mai multe detalii despre poluator, cine a poluat raul Arges, de ce nu am fost informati. E de datoria institutiilor sa mearga la cauza.Am facut tot ce trebuia sa faca un primar general, m-am informat, am dat dispozitie catre Corpul de Control, mai departe este responsabilitatea institutiilor statului, sa vada daca avem de a face cu informatii false menite sa alerteze inutil poplatia sau sunt informatii veridice. Pot raspunde penal cei care raspandesc informatii false care alerteaza populatia", a declarat Gabriela Firea.Aceasta a precizat ca a fost sunata miercuri seara de ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, care a informat-o ca va transmite acel comunicat in care bucurestenii sunt sfatuiti sa evite apa de la robinet.Firea spune ca a intrebat-o pe Pintea pe ce se bazeaza acel comunicat, iar ministrul i-a raspuns ca "pe informatiile preliminare"."Aseara am fost sunata de ministrul Sorina Pintea si am fost informata ca va da un comunicat. Mi-a precizat ca va fi intemeiat pe informatii preliminare, pentru ca analizele finale urmau sa vina astazi", a subliniat Firea.Primarul Capitalei a incheiat afirmand ca cei care au raspandit informatiile potrivit carora apa care curge la robinetele bucurestenilor nu este potabila trebuie sa plateasca si a acuzat ca toate aceste actiuni sunt politice."Cineva trebuie sa plateasca pentru aceste informatii care nu au facut decat sa decredibilizeze Primaria Capitalei si Apana Nova si sa ii sperie pe bucuresteni. Polictiul nu trebuie implicat in astfel de situatii", a conchis Firea.Amintim ca Ministerul Sanatatii a transmis miercuri seara un comunicat in care precizeaza ca a testat calitatea apei din Bucuresti, in urma sesizarilor primite privind mirosul si gustul de clor, iar primele rezultate confirma ca nivelul de clor a depasit limita legala si apa de la robinet ar trebui evitata, cel putin pentru moment, in unele sectoare."Distribuitorul de apa potabila pentru Bucuresti a utilizat pentru tratarea apei o cantitate mare de clor, necesara in conditiile in care in cursul zilei de 29 ianuarie 2019 s-a produs o poluare cu amoniu pe raul Arges, in urma topirii masive de zapada", se arata in comunicat.Desi valorile descoperite de analizele partiale nu arata un pericol pentru sanatatea populatiei, iar acestea se bazeaza doar pe probe luate din sectoarele 5 si 6 ale Bucurestiului, in vreme ce in Sectorul 3, de exemplu, nu au fost gasite asemenea nereguli, Ministerul Sanatatii recomanda bucurestenilor sa nu mai foloseasca apa de la robinet, pana la aflarea rezultatelor finale ale analizelor.Avertizarea privind calitatea apei din Bucuresti a fost emisa de Ministerul Sanatatii la aproape 8 ore dupa ce ApaNova, furnizorul de apa al Bucurestiului, a anuntat ca nu este nicio problema, asta dupa ce cu si mai multe ore bune inainte a circulat printre bucuresteni un mesaj care avertiza ca apa este plina de clor din cauza poluarii recente si ca nu ar trebui bauta.