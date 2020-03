Firea, intrebata de anularea Vinietei Oxigen dupa "referendumul" de pe Facebook: Cine nu e online nu exista

Ziare.

"Am renuntat pentru motivul grav ca am avut si avem 431 de plangeri prealabile la Directia Juridica si Directia Transporturi, cetateni - persoane fizice si juridice - care ne-au anuntat ca ne dau in judecata si era imposibil ca macar la una dintre instante acest proces nu-l fi castigat.Au fost foarte multe mitiguri, proteste, petitii online, declaratii publice ale unor politicieni cu rang guvernamental inalt - premier, vicepremier, ministri, parlamentari, candidati la Primaria Capitalei care au spus cu totii in cor ca daca ei ajung sa conduca destinele Primarie Capitalei vor anula vinieta ecologica. Si, in acel moment, pentru ca nu mai era timpul fizic sa facem referendum asa cum scrie la lege, s-a procedat la acea consultare a cetatenilor prin metoda cea mai uzitata in aceasta perioada, nu? Toata viata se desfasoara in online, cine nu este online nu exista. Si nu eu zic asta.Si a venit un numar extrem de mare de raspunsuri la Direcia Relatii cu publicul, la Directia Transporturi, Directia de Mediu, la mailul oficial al Primariei Capitalei - pentru ca stiu unde vreti sa duceti ideea, dar nu ma incurcati (jurnalistei care a pus intrebarea, n.red.) - si, bineinteles, nu in ultimul rand pe reteaua de socializare. Aceea a fost ultima sursa, sa spunem.Primarul general nu ia decizii in functie de mesajele pro si contra pe un subiect doar in mediul onlie. Ii respecta pe cei care folosesc aceste retele, dar nu doar dupa aceasta... sa spunem sursa de informare si inspiratie", a spus Firea.Ea a venit apoi si cu cifrele care au stat la baza deciziei - contorizarea vizualizarilor filmuletului in care lanseaza referendumul si raspunsurile primite."Dar nu va ascund ca am fost cu totii uimiti de numarul mare de vizualizari a declaratiei mele ca declansez o consultare publica, peste 2,5 milioane de vizualizari. S-au primit peste 60.000 de raspunsuri, deci interactiuni, din care peste 90% erau pentru renuntare.Sunt amarata ca dupa ce am anuntat in conferinta de presa 'renuntam la vinieta ecologica', imediat stiti care au fost comentarile dupa 'bravo, bravo, bravo'? Au aparut reclame la firme care comercializeaza masini second hand", a sustinut Firea.Cand jurnalista a vrut sa continue cu intrebarile pe acest subiect, Firea i-a spus ca o intelege, o simpatizeaza, dar a refuzat sa mai raspunda."Va multumesc foarte mult, o zi buna, Doamne ajuta!", a spus ea, in timp ce se ridica de pe scaun.Amintim ca un singur protest a avut loc fata de Vinieta Oxigen si ca la el au participat in jur de 20-30 de persoane, pe 21 ianuarie. In ce priveste adoptarea acestei taxe, ea s-a facut fara avizul de la Politia Rutiera, obigatoriu mai ales pentru ca limita accesul autovehiculelor pe drumurile publice, ceea ce, sustineau mai multe ONG-uri, era un motiv serios pe baza caruia cetatenii puteau contesta in instanta si castiga impotriva Primariei.