Firea isi asuma postarea in care ataca asociatia ''Daruieste viata''. Oana Gheorghiu: Ne-a facut ciuma roz sau alba

Este vorba despre o postare adusa in atentia publica de Oana Gheorghiu, una dintre cele doua fondatoare ale asociatiei, publicata pe un cont de Facebook al Gabrielei Firea, insa nu cel oficial.Primarul a recunoscut, in cadrul unei emisiuni la Digi24, ca acel cont de Facebook ii apartine, dar si ca isi asuma mesajul postarii.Intrebata de ce a distribuit fotografia, Firea a replicat: "Este interzis like-ul sau share-ul pe Facebook? Chiar dumneavoastra militati pentru libera exprimare... pentru diversitate".Intrebata daca isi asuma mesajul, ea a raspuns: "Este o postare share-uita miercurea trecuta care nu a suparat pe nimeni si brusc aseara (luni seara - n.red.) s-a indignat lumea ca la un semn, deci dupa sase zile... asta imi da de banuit ca a fost o comanda in ceea ce ma priveste. Imi pare rau de ipocrizie... Si eu am copii si citesc cuvintele din afara vocabularului uzual din limba romana... Pe mine m-a interesat substanta", a spus Firea, citata de stiri diaspora Potrivit republica.ro , primarul a mai spus ca cele doua fondatoare ale asociatiei sunt de fapt "interfetele lui Vlad Voiculescu" sau "ciuma roz sau alba".Declaratiile edilului vin in conditiile in care, luni, Oana Gheorghiu a criticat dur o postare de pe Facebook a primarului general."Astia cacare face ei un spital vrea sa doneze Pintea un aparat da radioterapie! Da ce? Luati unu din aia 35 da milioane euroi donati! Nu asa ati macanit la teveu, caca luati voi?Sa dea la saraci Pintea!Da' mai stati putin caca vine Vladut regele medicamentelor si va da el din aia 15 milioane da la PLUS scuzi de la Magicacamp!#marscumanipularile", este mesajul din poza distribuita pe acest cont atribuit Gabrielei Firea, dar despre care nu putem sti sigur ca ii apartine.Sorina Pintea este ministrul demis al Sanatatii, iar acel "Vladut" din postare este Vlad Voiculescu, fost ministru al Sanatatii in Guvernul Ciolos.Dupa declaratiile primarului general din cadrul emisiunii, cele doua fondatoare ale asociatiei au criticat-o si mai dur pe Gabriela Firea."Doamna Firea a recunoscut acea mizerie de postare in care isi bate joc de noi, de proiectul si sustinatorii nostri. Doamna Firea ne-a facut 'ciuma roz sau alba'. Doamna Firea incearca o marsava manipulare, sustinand ca eu si Carmen Uscatu suntem doar niste marionete ale lui Vlad VoiculescuDoamna Firea a lansat un atac mizerabil la munca si reputatia noastra. Va trebui sa dovedeasca spusele, caci 10 ani de munca si lupta pentru sansele la viata ale copiilor bolnavi de cancer nu merita a fi terfeliti in acest fel", a scris pe Facebook Oana Gheorghiu.La randul sau, Carmen Uscatu a precizat ca nu a urmarit-o pe Gabriela Firea la televizor, insa in timpul emisiunii a tot fost sunata, prietenii ei fiind "oripilati".De asemenea, Uscatu a subliniat ca organizatia "cauta avocat"."Nu pot sa privesc un om care minte fara sa reactionez. Daca nu sunt fata in fata cu el pentru mine e foarte greu.Nu am putut sa o privesc pe Gabriela Firea in seara asta la Digi24.Tot timpul insa am primit sms uri, mesaje pe FB, whatsup, telefoane. Prietenii mei erau oripilati.Da, e oribil.Dar mult mai oribila e umilinta SI DUREREA pe care o traiesc parintii ce nu isi pot salva copiii.Pentru ca din cauza acestor incompetenti nu exista medicamente, nu exista spitale, ne-au plecat doctorii si asistentele.Noi mergem mai departe.Si da, cautam avocati!Iar cu banii castigati din proces vom mai face ceva pentru copiii nostri", a consemnat aceasta pe contul sau de Facebook.