Firea, la sedinta de consiliu cu prezenta fizica: Inteleg ca unii dintre consilieri vor sa se ascunda sub plapuma!

Proiectele de pe ordinea de zi a sedintei de Consiliu General de luni, 23 martie, au de-a face, in linii mari, cu asigurarea unor servicii pentru bucuresteni in contextul pandemiei si a starii de urgenta. In context, potrivit Gabrielei Firea, ar trebui adoptate cu celeritate.Dar din cauza ca e, totusi, stare de urgenta, PMB a anuntat ca in sala Gloria de la Teatrul Metropolis vor intra, pe rand, cate 8 consilieri pentru a vota proiectele, reducand astfel riscul de imbolnavire cu COVID-19. In sedinta de luni nu vor exista dezbateri.Chiar si asa, consilierul general PNL Stelian Bujduveanu a acuzat-o pe Firea de iresponsabilitate, din cauza ca nu tine sedinta online.In replica, la inceputul sedintei de Consiliu General, primarul general al Capitalei a spus ca nu se putea convoca sedinta online si le-a cerut consilierilor sa nu se ascunda sub plapuma, ci "sa puna osul la treaba"."Avem astazi o sedinta de consiliu inedita, adaptata starii de urgenta. Si e normal sa fie asa. Dupa cum am anuntat de aseara, in sala nu vor fi in acelasi timp mai mult de 8 consilieri generali (intr-o sala de 800 de persoane). Sedinta se va incheia in jurul pranzului, sa spunem pe la 13:30 - 14:00.Nu puteam amana aceasta sedinta pentru ca avem de luat decizii foarte importante. Iar o sedinta online se putea desfasura numai dupa ce noi aprobam modificarea regulamentului. Astazi vom modifica, iar urmatoarea sedinta se va putea desfasura online.Imi pare rau ca sunt unii consilieri generali care nu au inteles gravitatea situatiei si care au facut aseara declaratii total nepotrivite. Cata vreme medicii, asistentele, personalul de la Salvare, politistii, pompierii, functionarii publici si inclusiv vanzatorii de la alimentara merg la munca, inteleg ca sunt anumiti consilieri generali care vor sa stea sub plapuma.Haideti sa ii izolam, in special, pe seniori. Dar noi, care trebuie sa punem osul la treaba, sa o facem. Mi se pare nepotrivit sa te ascunzi, in calitate de consilier general, si sa nu iti rupi cateva minute ca sa vii la o sedinta care respecta toate normele de siguranta", a precizat Firea.In continuare, primarul general al Capitalei a enumerat cateva dintre proiectele de pe ordinea de zi."Este vorba despre (un proiect care prevede - n.red.) achizitia unui aparat de dializa pentru Spitalul Victor Babes, necesar bolnavilor de COVID-19 care au si insuficienta renala. Nu mai putem amana cumpararea lui. Sunt multe clinici care au astfel de aparate. Dar acum avem nevoie de unul intr-un spital de boli infectioase. E urgenta.Un alt proiect se refera la elevii si studentii si adultii care au urgente stomatologice. Cand s-au suspendat cursurile, s-au inchis si cabinetele scolare de stomatologie. Si prin ASSMB am gandit ca sa se asigure urgentele, inclusiv pentru cei infectati cu COVID-19, dar au si urgente stomatologice.Un alt proiect despre care sunt convinsa ca trebuie votat se refera la o masa calda pentru persoanele vulerabile din Bucuresti. Ma refer la cele nedeplasabile, in varsta, cu dizabilitati, familii monoparentale si la persoane care nu mai au niciun venit sau aveau oricum minim pe economie. Adresez rugamintea celor care vor apela la program sa nu provoace aglomeratie!Un alt proiect inscris in perioada de situatie de urgenta: amanam fara niciun fel de penalitate plata chiriilor celor care locuiesc in apartamentele de la AFI (locuinte sociale, apartinand PMB - n.red.)", a mai spus Firea.Potrivit consilierului general USR Alexandru Gadiuta, pentru ordinea de zi suplimentara a sedintei de astazi se propusese si anularea oficiala a Vinietei Oxigen.Ramane de vazut care dintre proiecte vor fi adoptate. Din cauza modului particular in care se desfasoara sedinta, din transmisiunea live e greu de spus in ce fel voteaza consilierii si care dintre proiecte sunt adoptate.In context, consilierul general (USR) Octavian Berceanu a transmis, live, cu telefonul mobil, modul in care a votat, completand tabele adunate intr-un dosar.