Firea: Ma doare sufletul cand vad autobuze Euro 6 goale, prin centrul Bucurestiului

"Sa stiti ca ma doare sufletul cand vad patru autobuze Euro 6 care, goale, merg prin centrul Bucurestiului. Pentru ca nu e normal asa ceva. Intai, toata lumea s-a plans ca autobuzele nu sunt cum trebuie. Acum sunt, cele mai multe, cum trebuie, occidentale. Si umbla goale. Pentru ca toata lumea vrea in masina. Atunci, suportam consecintele, daca toata lumea vrea masina.Si cate unul cu masina, nici macar doi-trei. Cei mai multi... omul si masina. Haideti acum, impreuna, in centru! Ce o sa vedem? Omul si masina. Daca asta se doreste, eu sunt primar pentru toti. Eu trebuie sa respect ce vor toti. Daca cei mai multi vor omul si masina, si multe-multe masini, si multe-multe poluatoare, eu nu am cum sa lupt singura", a spus edilul general, intr-o conferinta de presa.Firea a mentionat ca, in momentul in care a anuntat intentia de a introduce vinieta Oxigen, singurul ONG care i-a luat apararea a fost Greenpeace. Totodata, ea a remarcat ca, desi exista multe persoane care inteleg importanta folosirii mijloacelor de transport in comun, majoritatea prefera sa foloseasca autoturismul personal."S-a cumparat o masina cu 400 - 500 de euro dintr-un cimitir de masini, din Europa.... Ei s-au bucurat ca au scapat de rable, ni le-au dat noua. Asta s-a intamplat. Si, din pacate, exista aceasta perceptie: de ce sa imi cumpar un autoturism romanesc, nou, Euro 6 si sa ma fac de rusine in cartier ca ma vede lumea ca merg cu Duster? Mai bine merg cu un BMW de 30 de ani, dar se cheama ca am BMW", a aratat ea.Primarul general a subliniat si importanta modificarilor legislative care ar permite autobuzelor sa foloseasca linia de tramvai drept banda unica."Noi am renuntat la banda unica pentru autobuze nu doar din cauza faptului ca, atunci, in Baneasa a fost, cum se spune, un experiment care nu a avut atat de mare succes, ci pentru ca avem la Parlament un proiect care este mult mai eficient. Lupt de trei ani cu acest proiect. Am adus modificari la Codul rutier, care au trecut prin Ministerul de Interne, astfel incat aceasta cale libera, banda unica, sa devina de fapt linia de tramvai, iar autobuzele si tot ceea ce inseamna urgenta sa poata sa treaca pe linia de tramvai. A trecut de comisii cu chiu cu vai si asteptam in plen. Plen care, vedeti ca, deocamdata, se ocupa cu confirmarea, reconfirmarea Guvernului demis, propus...", a spus edilul general.In acest sens, Firea i-a reprosat premierului interimar Ludovic Orban criticile formulate in ceea ce priveste gardurile care delimiteaza liniile de tramvai."In loc sa se ocupe de coronavirus, domnul Orban se lua la tranta cu gardurile, cu gropile... Ca el daca ajunge la Primarie le desfiinteaza. A trebuit sa sara domnul Basescu. Va dati seama in ce situatie sunt? Sa sara domnul Basescu sa ma apere? Practic, asta chiar e de noaptea mintii. Dar a sarit, pentru ca tehnic avea dreptate. Fiindca si eu, tehnic, aveam dreptate. Si domnul Orban era prin garduri si prin santuri, ca nu avea dreptate cu ce spunea. Pentru ca cetatenii care merg cu tramvaiul sunt foarte fericiti, ca nu mai sunt blocati de autoturisme", a precizat Firea.