Firea mai pierde o data in instanta: Tribunalul a suspendat hotararile prin care erau desfiintate 4 administratii din Bucuresti

Ziare.

com

Decizia nu este definitiva si poate fi atacata cu recurs tot la TMB."Firea, obisnuieste-te sa pierzi!Aroganta si incompetenta doamnei primar a Capitalei au mai primit o lovitura in Justitie. Tribunalul Bucuresti a decis, astazi, sa suspende hotararile de Consiliu General prin care erau desfiintate patru administratii pentru a face loc companiilor nasite in Voluntari sa directioneze banii publici catre gastile prietene PSD", scrie pe Facebook Ana Ciceala , consilierul municipal USR care a facut anuntul.Intrebata de un internaut despre care administratii este vorba, Ciceala raspunde intr-un comentariu: "Administratia Strazilor, ALPAB, Administratia Fondului Imobiliar si Administratia Cimitirelor".Consilierul USR adauga ca, in luarea deciziei, instanta a tinut cont si de victoria pe care USR a obtinut-o recent la Curtea de Apel, prin care hotararile de infiintare ale companiilor municipale au fost anulate.Citeste aici detalii: Decizie majora obtinuta de USR in instanta: Cele 22 de companii municipale infiintate de Firea, declarate ilegale Iata minuta sedintei de judecata, citata de Capital , care precizeaza ca procesul a fost intentat de compania Vesta:"Respinge exceptia lipsei calitatii procesuale active si exceptia lipsei de interes a reclamantei in formularea cererii, ca neintemeiate. Admite cererea.Obliga paratul la plata catre reclamanta a sumei de 3.020 lei cu titlu de cheltuieli de judecata reprezentand onorariu avocat redus si taxa judiciara de timbru.. Pronuntata, azi, 07.12.2018, prin punerea solutiei la dispozitia partilor prin mijlocirea grefei instantei."Consilierul USR adauga in postarea de aseara si calea de urmat a partidului sau:"Pentru ca doamna primar refuza sa puna in aplicare deciziile instantelor judecatoresti, impreuna cu colegii din USR vom merge pana la capat in apararea intereselor comunitatii locale. Pana cand doamna Firea va intelege ca exista legi pe care trebuie sa le respecte".