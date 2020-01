Firea: Ne vom prezenta intr-o delegatie la varf la Ministerul Mediului pe 20 ianuarie

Ziare.

"Primaria Capitalei nu a absentat de la nicio intalnire sau grup de lucru convocate de catre vreun minister, inclusiv Ministerul Mediului, intotdeauna a avut reprezentanti la cel mai inalt nivel (...) Categoric ne vom prezenta atat la intalnirea de pe 15, ca am primit astazi o invitatie pe problematica gropilor de gunoi, si la cea de pe data de 20, unde au fost invitati reprezentantii autoritatilor publice locale din Bucuresti, Iasi si Brasov. Categoric ne prezentam (...), sigur ca ne vom prezenta intr-o delegatie la varf", a spus Firea intr-o declaratie de presa.Ea a mentionat ca alti ministri ai Mediului au venit la PMB de-a lungul timpului, dupa ce Costel Alexe nu a dat curs, vineri, invitatiei Gabrielei Firea."Daca-i veti intreba pe functionarii de la Ministerul Mediului, va vor spune unii dintre ei ca-i plictiseam de cat de multe ori am fost si eu ca persoana, primar general si domnul viceprimar si domnul administrator si toti colegii mei directori. Noi am provocat multe intalniri, nu am asteptat doar sa fim invitati. De asemenea, nu le-au cazut galoanele ministrilor Mediului care au venit la Primaria Capitalei (...). Au fost in aceasta incapere si prim-ministri, si ministri si au vrut sa arate cetatenilor ca se implica real", a mai spus Firea.