Firea nu stie cand incepe testarea bucurestenilor. Iata cat costa kiturile si cand ajung in tara

Dar cand se fac testele? Firea nu stie

LIVE

Ziare.

com

Astfel, au fost comandate mai multe serii de teste. O serie pentru Institutul National de Boli Infectioase Matei Bals din Capitala, care a si ajuns la unitatea medicala, iar restul au fost comandate de primariile de sector si de PMB."Acum se lucreaza la esantionul pentru Bucuresti.Am facut contracte cu doua companii: una din Austria si una din Belgia. Sunt teste certificate dupa toate normativele internationale si europene. Sunt doua tipuri de teste: antigen si anticorpi. Cel cu anticorpi se face cu o picatura de sange din varful degetului, iar cel antigen cu exudat.Ne-am dorit sa facem si testarea asta, pentru ca sute de romani vin in tara zilnic. Nu s-a oprit acest val de romani care se intorc in tara si e normal, e dreptul lor, dar noi trebuie sa luam masuri", a declarat edilul intr-o interventie telefonica, la Digi24.De asemenea, primarul a precizat ca au fost comandate si 6.000 de kituri doar pentru testarea cadrelor medicale: "Aceste teste au fost comandate inainte de testele destinate proiectului de la Institutul Matei Bals, in cateva zile vor veni si aceste teste"."Nu incetam sa testam cadrele medicale. In fiecare dimineata primesc raport si aflu care e numarul de teste folosite pentru testarea cadrelor medicale. Un rezultat este valabil pentru ziua in care e facut testul si perioada anterioara. Tocmai de aceea la 14 zile trebuie repetat testul", a explicat Firea.Intrebata cand se vor face efectiv primele teste, Gabriela Firea a spus ca nu vrea sa avanseze o data, pentru ca nici ea nu stie exact, intrucat totul depinde de furnizor si de momentul in care ajunge comanda de teste."Nu as vrea sa zic ziua, ca sa nu fie un deadline anuntat si apoi sa fim nevoiti sa il reconfirmam, pentru ca nu e realizata toata pregatirea. As vrea sa fiu mai precauta in a da astfel de informatii (...) Depindem de furnizori, de alte entitati si nu vreau sa avansez date certe pentru a nu fi in situatia in care si dvs. sau alti colegi de-ai dvs. sa titrati 'primarul general nu se tine de cuvant'", a explicat primarul Capitalei.Referitor la costul unui test pentru coronavirus, edilul a aratat ca acesta se incadreaza in suma de 100 de lei."Deci eu va zic aproximativ preturile. Un test antigen si unul anticorp ar costa 30 de lei, cu 50 de lei, cam 80 de lei. In interiorul cifrei de 100 de lei oricum. Dar difera pretul si in functie de numarul de teste comandate. O primarie de sector a comandat 1.000 de teste, noi la PMB am comandat 5.000, iar pretul variaza in functie de acest numar", a mai explicat Gabriela Firea.