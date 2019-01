Firea participa si ea la intalnirea primarilor cu Dancila si Teodorovici: Daca ne taie banii, sa ne ia si din atributii

UPDATE:

Tema intrevederilor o reprezinta alocarile bugetare din administratia publica locala."Primarul General, Gabriela Firea, va fi prezenta astazi, alaturi de presedintele AMR si primarul sectorului 3 Robert Negoita, dar si de primarii municipiilor din tara, la ora 13.00, la reuniunea Asociatiei Municipiilor din Romania care se va desfasura la sediul Asociatiei din str. Matei Basarab nr 63. Tema sedintei sunt alocarile bugetare din administratia publica locala", a anuntat PMB prin intermediul unui comunicat de presa remis martiDe asemenea, de la ora 15:00, Firea va participa cu Robert Negoita la o intalnire cu premierul Viorica Dancila, cu ministrul Finantelor Eugen Orlando Teodorovici si cu primarii municipiilor din Romania. Intrevederea va avea loc la Ministerul de Finante.Gabriela Firea a declarat, ironic, ca "daca ne taie banii (Guvernul - n.red.), sa ne ia si din atributii"."Daca economia duduie, de ce se taie bani de la Bucuresti? Asa aud peste tot, pe la toate canalele de stiri, pe la televizor, ca economia merge extraordinar. Daca ne taie banii, sa ne ia si din atributii. Ministerul Transporturilor sa ia Regia de Transport, sa plateasca salarii, subventii si asa mai departe.Sa nu uitam ca suntem 2.2 milioane de locuitori, conform reincesamantului. Oficial insa, in Bucuresti, cu studenti, cu persoane care lucreaza aici, dar care nu au buletin de Bucuresti, suntem patru milioane de persoane. Bugetul este insa ca al unui municipiu mic. Daca se taie bani nu este nimic altceva decat o pedeapsa politica", a afirmat Gabriela Firea.Edilul a precizat ca nu este vorba despre bugetele pe care le gestioneaza primarii in scop personal, ci este vorba despre proiectele de investitii ale tarii.Primarii de municipii din Romania au acuzat, luni, Guvernul ca nu i-a consultat referitor la constructia proiectului de buget pentru anul in curs, acestia cerand o intalnire de urgenta marti cu Viorica Dancila.Intr-o scrisoare deschisa adresata prim-ministrului si remisa Ziare.com, AMR atrage atentia ca a cerut, in repetate randuri, demararea procesului de consultare a structurilor asociative, pentru identificarea unei solutii privind finantarea administratiei publice locale in anul 2019, conform programului de guvernare 2018-2020, dar si promisiunilor anterioare ale Guvernului.AMR subliniaza ca este pentru prima oara in istoria asociatiei cand solicitarile de dialog adresate Guvernului Romaniei, pe teme care privesc in mod direct functionarea administratiei publice locale, sunt refuzate, astfel incat la niciuna dintre cererile transmise nu s-a primit vreun raspuns, de orice natura, de la echipa guvernamentala.Citeste pe larg doleantele primarilor la adresa Guvernului In ultimele saptamani, Gabriela Firea nu a mai avut aparitii publice. De altfel, nici pe pagina de Facebook edilul n-a mai postat vreo informatie despre activitatea sa de primar general din 21 decembrie 2018.Ultima sa postare din mediul online este din 13 ianuarie cand a anuntat ca a fost operata, din cauza unei afectiuni gastro-intestinale acute , potrivit unor surse. Edilul a precizat ca interventia a avut loc intr-un spital din Bucuresti, afirmand ca medicii sunt "la fel de buni ca in orice centru medical european".