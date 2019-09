Firea povesteste, de pe o banca, cum ii scriu oamenii cu masini scumpe ca merg cu STB-ul. Ce planuri noi are cu taxa auto (Video)

Ziare.

Anuntata presei cu doar cateva minute inaine, declaratia a fost facuta de Firea de pe o banca, avand in spate niste copaci."Exista categoria celor care circula zilnic prin Bucuresti, posesorii fiind chiar cetateni din Bucuresti, altii locuind aici cu chirie, fiind flotanti, iar aceste masini fiind inmatriculate in alte judete. Noi am anuntat ca normal ar fi ca toate masinile care tranziteaza Bucurestiul nu doar intamplator, ci zilnic sa plateasca taxe si impozite aici in Capitala. Ni s-a semnalat faptul, si sunt receptiva la acestea, ca exista si situatii aparte prin care respectivii cetateni nu au posibilitatea sa isi inmatriculeze deocamdata aceste masini in Bucuresti si sa plateasca taxe si impozite in Capitala.Este vorba despre preluarea de leasinguri, care sunt inscrise in alte judete. Exista categoria celor care lucreaza de cativa ani in Bucuresti, vor sa o faca, dar nu au inca buletin de Capitala si sunt flotanti si nu pot inscrie masinile. Situatiile trebuie privite de la caz la caz si nu trebuie sa credem ca exista cineva de rea credinta care este bucurestean si plateste taxele in alt judet. Cu totii avem nevoie de bani, sunt multe proiecte care trebuie sa fie finantate", a explicat Firea la inceputul interventiei.Astfel, primarul general a transmis ca a luat hotararea sa reformuleze acel articol care se refera la autoturismele inmatriculate in alte judete, dar care circula zilnic prin Bucuresti, "mai ales ca trebuie sa ne referim la normele de poluare si nu neaparat la judetul in care este inmatriculat. Desi corect este ca taxele si impozitiele si pe masini sa fie incasate in Bucuresti, si nu in alte judete"."Prin aceasta reformulare sugerata de unii dintre dvs, practic se propune ca toate autoturismele cu grad mare de poluare, fie ca sunt din Capitala, fie din alte judete, fie ca tranziteaza intamplator Capitala sau sunt aici in trafic zi de zi sa fie privite prin prisma normei de poluare. Ramane ideea ca in centru sa fie interzise autoturismele nonEuro, Euro1 si Euro2. De asemenea, si cele care intra in Capitala sa aiba acelasi regim. Practic vom interzice in centru aceste autoturisme nonEuro, Euro1 si Euro2 si vor plati vinieta pentru restul teritoriul Bucuresti", a completat Firea.In cazul autoturismelor Euro3, primarul a spus ca exista o intreaga dezbatere."Noi am propus plata unei viniete, deoarece este un autoturism poluant. Sunt foarte multe mesaje din partea dvs care spun ca si acestea ar trebuie sa intre alaturi de masinile nonEuro, Euro1 si Euro2. In acest moment pentru aceasta categorie nu pot sa va spun exact cum va arata modificarea, dar am tinut cont de mesajele dvs. Vom analiza daca le vom include alaturi de cele nonEuro, Euro1 si Euro2 sau vor ramane cu acea taxare pentru norma de poluare", mentionat Firea.O alta categorie care a ridicat probleme si la care a facut Firea referire sunt rezidentii."In ceea ce priveste rezidentii. O categorie de persoane care sunt nemultumite pentru ca daca au in acest moment un autoturism foarte poluant, nonEuro, Euro1 si Euro2, practic in zona centrala nu vor mai avea acces, iar in restul Bucurestiului vor trebui sa plateasca o vinieta si ea nu este foarte ieftina. Daca locuiesc in centru aici apare cu adevarat problema, pentru ca practic nu vor mai putea pleca de acasa cu acea masina.Pentru aceasta categorie impreuna cu specialistii in mediu si mobilitate analizam includerea rezidentilor din zona centrala care sunt proprietarii unor masini nonEuro, Euro1 si Euro2 intr-un program prin care impreuna cu PMB sa fie sprijiniti daca nu mai au inca o masina, sa isi achizitioneze un autoturism nepoluat si daca mai au un autoturism sa renunte la aceasta masina si eventual sa fie o despagubire sub forma de vouchere, asa cum am mai practicat si din acestea sa poata achizitiona electrocasnice", a adaugat Firea.Primarul a spus ca despre acest proiect a inceput sa poarte discutii si cu firmele de taximetre si taximetristii independenti ca sa gaseasca o solutie. De asemenea, Firea a precizat ca se poarta discutii si cu firmele de constructii care lucreaza in Capitala.Edilul a precizat de mai multe ori pe parcursul interventiei despre faptul ca multi cetateni i-au scris si a citit un astfel de mesaj de la un domn care a sustinut ca are o masina scumpa, nepoluanta, dar ca merge cu STB-ul, pentru ca s-au imbunatatit conditiile."As citit un mesaj pe care l-am primit de la domnul Vali, ma intelegeti de ce nu ii zic si numele de familie. Ne transmite: 'Ca sa nu fie considerata discriminatorie este necesar ca taxa Oxigen sa fie aplicata tuturor autoturismelor vizate nonEuro, Euro1 si Euro2. Eu propun si Euro3. Doar masinile Euro4 au prevazut filtru de particule, deci teoretic sunt mai putin poluante'. Domnul Vali ne transmite ca desi are un autoturism nepoluant, o marca importanta, prefera ca zilnic sa mearga la job cu transportul zilnic in comun, care s-a imbunatatit", a transmis Firea.