"Firea promite ca bucurestenii vor avea apa calda si caldura" :)))

Ziare.

com

"Bucurestenii vor avea apa calda si caldura (...). Putem incepe furnizarea agentului termic fara probleme", a spus Firea la comandamentul privind pregatirile pentru sezonul rece.Ea a mentionat ca in ultimii 3 ani au fost facute investitii in reteaua de termoficare."Am fost cu plata la zi a subventiei. Bucurestenii nu au de ce sa se teama ca nu vor avea caldura in aceasta iarna", a subliniat Firea.