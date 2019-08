Firea promite ca circulatia tramvaiului 41 va fi reluata la 1 septembrie

Ziare.

Conform unui comunicat de presa remis, edilul a facut azi o vizita la santierul "Strapungere Ciurel - Nod Rutier Virtutii", pentru a verifica stadiul lucrarilor la acest obiectiv de investitii."Conform grafiului de executie, prima etapa a acestui proiect, Nodul Virtutii, se va incheia la sfarsitul acestui an, atunci cand vom incepe, in conformitate cu legislatia in vigoare, testele statice si dinamice. Dupa aceasta etapa, Nodul Virtutii - acest obiectiv de investitii atat de asteptat de bucuresteni - va putea fi redat circulatiei!De asemenea, incepand cu data de 1 septembrie, tramvaiul 41 va putea circula in aceasta zona, inainte de inceperea anului scolar.In ceea ce priveste stadiul actual, am reusit sa acceleram ritmul lucrarilor, astfel incat, chiar ieri au fost montate ultimele doua grinzi aferente tablierului metalic care face jonctiunea peste bulevardul Virtutii.Reamintesc faptul ca acest proiect, initiat in urma cu 12 ani, a fost preluat cu un grafic de executie de doar 10 %, iar in prezent, nodul Virtutii, componenta a acestei investitii, este realizat in proportie de peste 90%", a declarat Firea, citata in comunicat.Lung de circa 9,5 kilometri pe sens, Traseul 41 - care face legatura intre zona Casei Presei Libere (din nordul Capitalei) si Ghencea (din sudul orasului) - este unul dintre cele mai aglomerate. Asa se face ca numarul calatorilor care circula cu tramvaiul pe aceasta ruta poate ajunge, zilnic, si la 150.000.Cu toate acestea, autoritatile au decis sa suspende circulatia tramvaielor pe linia 41, in lunile iulie si august, pentru a permite urgentarea lucrarilor pe mai multe santiere de pe traseu. Este vorba despre: lucrarile de finalizare a podului Ciurel, cele de reabilitare a Podului Grant si unele de suprafata din zona statiei de metrou Parc Drumul Taberei.Asa cum era de asteptat, intreruperea circulatiei tramvaielor 41 le-a dat viata peste cap bucurestenilor care circulau zilnic pe aceasta ruta. STB a introdus cateva zeci de autobuze in plus pe traseele 641 (Case Presei - Ghencea) si 642 (Crangasi - Ghencea) pentru a-i ajuta pe oameni sa se deplaseze.Cu toate acestea, suplimentarea numarului de autobuze nu le-a rezolvat oamenilor problemele decat in mica masura.