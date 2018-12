Firea promite ca de anul viitor toata lumea va circula gratuit cu STB

Ziare.

"Daca se va pune problema gratuitatii totale a transportului public in comun, o masura pe care am anuntat-o la inceputului mandatului, raspunsul este: Da. De anul viitor voi veni cu acest proiect. (...)Va explic si de ce de anul viitor, pentru ca intentia este de a dimensiona corect parcul auto al STB, fosta regie de transport. Aveam aceasta achizitie de autobuze Euro 6: 100 vin anul acesta, 300 vin pana la anul, in vara, in luna iulie.De asemenea, achizitionam 100 de autobuze electrice, 100 de tramvaie, 100 de troleibuze si 400 de autobuze pe gaz natural comprimat. De aceea, cred ca este o strategie corecta: in momentul in care avem un parc auto bine dimensionat, sa putem sa acordam si aceasta facilitate a gratuitatii, scopul fiind acela de a dimensiona pe cat mai mult posibil prezenta in trafic a autoturismelor personale si cetatenii sa aleaga transportul public in comun", a spus primarul general.Gabriela Firea a raspuns, astfel, unei intrebari adresate de consilierul municipal USR Alexandru Gadiuta, care a dorit sa stie daca primarul general isi mentine intentia de a introduce gratuitate la transportul public in comun pentru toti bucurestenii.Consiliul General al Municipiului Bucuresti a adoptat, miercuri, doua proiecte de hotarare in baza carora elevii din invatamantul preuniversitar si insotitorii pensionarilor cu domiciliul stabil in Capitala vor beneficia de gratuitate la utilizarea mijloacelor de transport ale Societatii de Transport Bucuresti (fosta RATB).