Firea promite sa dea peste 2 milioane de lei ca sa le faca ochelari copiilor din Bucuresti

Potrivit unui comunicat remis Ziare.com, Primaria Capitalei se angajeaza sa deconteze pentru cei 4.000 de copii contravaloarea unei perechi de ochelari, in limita a 500 de lei. Proiectul, initiat de Firea impreuna cu Administratia Spitalelor si Serviciilor Medicale, urmeaza sa fie supus dezbaterii si votului Consiliului General in sedinta de luna aceasta.Firea si-a intitulat proiectul "CLAR pentru COPII" si a stabilit ca programul sa fie intins pe durata a 2 ani, urmand ca 2.000 de copii sa primeasca ochelari in 2020 si alti 2.000 in 2021. Bugetul multianual alocat este de 2.013.300 lei. In program sunt eligibili "copiii cu varste cuprinse intre 0 si 17 ani, care au o recomandare in acest sens de la medicul specialist", insa nu sunt prezentate niciun fel de date statistice care ar sta la baza initiativei.In schimb, Firea a tinut sa enumere "marile proiecte" pe care le-a demarat in anii ei de mandat si a promis ca le continua "in ciuda dificultatilor financiare pe care le avem"."Acest program se va alatura celorlalte proiecte de succes ale Primariei Capitalei, cu o rata mare de accesare, extrem de utile pentru oameni, cum sunt: platile lunare pentru copiii si adultii cu dizabilitati, gravide, copii nou-nascuti, fertilizare in vitro, tineri casatoriti, familii monoparentale, chiria pentru victimele violentei domestice, consultatii stomatologice pentru copii etc", subliniaza comunicatul Primariei.Banii vor fi dati o singura data, in cuantum maxim de 500 de lei. Daca pretul este mai mic, va fi decontata suma respectiva, insa daca este mai mare, diferenta o vor suporta parintii.Sunt eligibili in program cei cu domiciliul stabil sau viza de resedinta in Bucuresti, obtinuta cu cel putin 6 luni inainte de depunerea cererii, pentru beneficiari minori avand varsta peste 14 ani, iar in cazul beneficiarilor minori care nu au implinit varsta de 14 ani, reprezentantul legal trebuie sa aiba domiciliul stabil sau viza de resedinta in Municipiul Bucuresti cu cel putin 6 luni inainte de depunerea cererii.Trebuie prezentata recomandarea de la medic.Una dintre cauzele identificate de specialistii in sanatate publica pentru problemele de vedere dezvoltate de copii este poluarea iar nivelul de poluare din Bucuresti a depasit de mult timp si cu foarte mult limitele considerate acceptabile la nivel mondial.Copiii sunt afectati de poluare mai puternic decat adultii, deoarece respira mai rapid decat si se afla mai aproape de nivelul solului, loc in care unii poluanti ajung la concentratii maxime, dupa cum au avertizat in ultimii ani expertii Organizatiei Mondiale a Sanatatii.Poluarea cauzeaza afectiuni respiratorii, pulmonare si cardiace ce pot ajunge la forme dintre cele mai grave, cauzeaza tulburari de comunicare si de invatare, precum si vederea.Potrivit unui studiu al OMS facut la nivel mondial si publicat in 2018, unul din 10 decese la copiii de sub 5 ani este cauzat de poluarea aerului.Numeroase studii au arat ca expunerea copiilor la nivele ridicate de poluare este direct corelata cu nevoia de a purta ochelari de corectare a vederii.