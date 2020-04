Firea reactioneaza dupa demiterea lui Streinu-Cercel: Prin razbunare nu se va inventa vaccinul anti-covid!

Ziare.

"Prin razbunare nu se va inventa vaccinul anti-covid! Si nici nu se va limita raspandirea virusului. Intr-o vreme in care toti specialistii trebuie sa fie ascultati si sustinuti (nu avem asa multi!), ne rafuim cu ei si ii ducem in malaxorul politic. Suntem normali (la cap)? Nu putem ingropa securea razboiului politic dement macar cat sufera toata tara, toata planeta?Si, in fond, cu ce a gresit? S-a dovedit a fi o minciuna confectionata cea despre carantinarea tuturor persoanelor de peste 65 de ani la hotel. Documentul din februarie se referea la seniorii care nu au familie si prieteni care sa-i aprovizioneze cu medicamente si alimente", a scris edilul general, joi, pe Facebook.Firea a pledat si pentru proiectul de testare pe scara larga a cetatenilor privind posibila infectie cu noul coronavirus."In privinta proiectului privind testarea pe scara larga a cetatenilor, unde e vina? Toate tarile aplica, deja, astfel de solutii medicale. Sunt utile, necesare, chiar vitale. As fi iesit in apararea oricarui medic nedreptatit. Sunt curioasa cati vor reactiona la aceasta situatie fara nicio logica", a adaugat primarul general.Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat joi, la Timisoara, ca profesorul Adrian Streinu-Cercel a fost demis din functia de presedinte al Comisiei pentru managementul clinic si epidemiologic al COVID-19, precizand ca acesta nu mai este nici membru al comisiei."Domnul profesor Streinu-Cercel era membru al Comisiei speciale anti-COVID, era chiar presedinte. Noi avem discutii, sunt propuneri, chiar si aceste propuneri le gandim, dar n-am putut sa fiu de acord cu dansul. (...) Gandim si oportunitati, protejam persoanele varstnice, dar nu am putut fi de acord. Aparitia acelui plan de vacanta nu a facut decat sa extrapoleze anumite gandiri. De altfel, decizia a fost de a-l demite din functia de presedinte al acestei comisii, i-am comunicat si dansului acest lucru", a afirmat Tataru.