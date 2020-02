Firea renunta la vinieta Oxigen, pentru ca nu o vor bucurestenii. Probleme de calcul si hibele din argumentatia primarului

Cine a platit vinienta isi va recupera banii. Ce se intampla cu restul investitiei

Primarul Gabriela Firea a sustinut, inainte de toate, ca proiectul de hotarare pentru aplicarea Vinietei Oxigen pe care l-a initiat in luna octombrie 2019 si pe care Consiliul General al Municipiului Bucuresti (CGMB) l-a adoptat a fost bazat tot pe un sondaj de opinie. Doar ca acesta nu a fost facut public niciodata, din cate stim."(...) inainte de veni in fata CGMB am realizat un sondaj de opinie, foarte serios si bine documentat, din care a reiesit ca bucurestenii isi doresc in Bucuresti masuri antipoluare, inclusiv anumite restrictii de trafic. Si inclusiv introducerea unor taxe antipoluare si anticongestie. Nu as fi venit in fata CGMB cu un proiect care sa nu fie intemeiat pe o cercetare stiintifica si pe dialog cu cetatenii si ONG-urile.Iata, insa, ce ceea ce anul trecut era valabil nu mai este prea valabil acum", a spus Firea.Cum a stabilit Gabriela Firea - cu doar cateva luni inainte de alegerile locale la care va candida pentru un nou mandat de primar general - ca bucurestenii nu mai vor Vinieta Oxigen?E simplu: i-a intrebat pe oameni prin intermediul retelelor de socializare.Primarul general a apreciat ca cele doua mesaje video pe care le-a postat zilele trecute au cumulat peste 2,5 milioane de vizualizari. Si ca 60-70% dintre vizualizari erau de la cetateni din Bucuresti si Ilfov (restul provenind de la persoane din Marea Britanie, din Prahova, din Arges, din Constanta si din alte localitati).Asta inseamna, din calculele noastre, ca un numar de circa 1,75 milione de oameni din zona Bucuresti Ilfov au vazut postarile Gabrielei Firea. Nici daca toti acesti oameni si-ar fi exprimat parerea cu privire la vinieta, asa-zisul sondaj, numit simbolic si "referendum", n-ar fi fost neaparat relevant, din motive pe care Ziare.com vi le-a prezentat deja Dar problema este ca, din ceea ce spune Gabriela Firea, reiese ca doar o mica parte dintre toti cei care au vazut postarea si-au exprimat si parerea cu privire la vinieta."(...) din cele peste 2,5 milioane de vizualizari au fost si foarte multe persoane care au interactionat cu mine. Am primit peste 60.000 de comentarii. Din care 90 la suta se exprimau in defavoarea vinietei antipoluare", a mai spus Firea.Din intelegerea, asta inseamna ca doar circa 54.000 de utilizatori dintre cei 2,5 milioane care au vazut postarile Gabrielei Firea au sustinut ca nu isi doresc vinieta.Iar asta inseamna ca numarul celor care au cerut renuntarea la vinieta, printr-un comentariu lasat la postarile Gabrielei Firea, este de numai 2,16% din numarul celor care au vizionat postarile. Cum ar putea fi relevanta - pana la a impune soarta unei masuri - parerea unui procent atat de mic, pe deasupra exprimata si pe o retea de socializare?Ce-i drept, spune Gabriela Firea, s-au mai primit si 500 de emailuri. Conteaza si ele! Dar si daca prin toate acele mailuri oamenii ar fi cerut renuntarea la taxa, randurile celor care refuzau vinieta tot nu s-ar fi ingrosat chiar atat de mult incat sa ii impuna Gabrielei Firea sa renunte la proiect.In plus, mai spune Firea, s-au mai primit la Directia de Relatii cu Publicul a PMB si 1.500 de petitii de la persoane si asociatii care nu erau de acord cu vinieta, dar si 430 de plangeri prealabile, din partea unor persoane fizice sau juridice.Ulterior, fara sa mai dea detalii cu privire la numarul celor care au cerut eliminarea taxei, Firea a apreciat ca proprietarii celor circa 370.000 de masini cu norma de poluare cuprinsa intre non-euro si Euro 3 (care ar fi urmat sa plateasca vinieta Oxigen) au aratat ca nu doresc taxa."In fata unui val atat de urias de respingere a unei masuri care a fost luata in intreaga Europa - aceea de a restrictiona in zona intens poluata circulatia masinilor care nu pot fi considerate prietenoase cu mediul - precum si a vinietei antipoluare, sunt in situatia de a lua o decizie.(...) Decizia este - chiar daca o spun cu sufletul neimpacat, dar cu respect fata de cetatenii care mi-au scris - sa renunt la vinieta. Se va transforma intr-o hotarare de Consiliu General, in luna martie, pentru anularea deciziei luate anul trecut!".Potrivit Gabrielei Firea, daca iese din nou primar general la alegerile de la vara, nu va propune din nou acest proiect "pentru ca populatia nu vrea".Cu alte cuvinte, povestea taxei ar putea fi considerata incheiata, mai ales daca si Consiliul General va vota abrogarea vinietei, in luna martie, la propunerea Gabrielei Firea.In realitate, insa, lucrurile sunt ceva mai complicate.Spre exemplu, n-am reusit inca sa intelegem cum a stabilit primarul general ca 370.000 de oameni nu vor taxa, in conditiile in care doar cateva zeci de mii au spus, online, ca o refuza, iar altii au depus cel mult 2.000 de petitii si plangeri, la Primarie.Reamintim ca, inca de anul trecut, cand s-a adoptat hotararea de Consiliu General care prevede aplicarea taxei pentru masini poluante, parte dintre consilierii Opozitiei au apreciat ca intregul proiect este doar o miscare de imagine a Gabrielei Firea, care - de vreme ce vrea inca in mandat de primar general al Bucurestiului - nu va indrazni sa le puna bucurestenilor o noua taxa, chiar inainte de alegerile locale din aceasta vara.Primarul general a mai spus si ca acei circa 1.600 de bucuresteni care au cumparat deja viniete Oxigen in valoare totala de circa 76.000 de euro isi vor primi banii inapoi. Primarul general nu a precizat prin ce metode tehnice se va face returnarea banilor.Iar CGMB va decide ce se va intampla cu materialele cumparate pentru implementarea proiectului Vinieta Oxigen."Noi chiar suntem oameni seriosi. Sigur ca ne-am pregatit. Am pus panouri de semnalizare a zonei ZACA. Am facut un centru de comanda si am pus camere. Pentru ca proiectul e in vigoare de la 1 ianuarie si lasam doua luni de acomodare.Acum am anuntat renuntarea la proiect. Voi veni in fata Consiliului General si se va discuta acolo. Nu e vina mea si a celor din Primaria Capitalei ca ne-am pregatit.Va vom anunta ce vom face cu camerele. Le vom folosi pentru un alt proiect pentru sanatatea cetateanului. Pentru ce altceva?", a mai precizat Gabriela Firea.Intrebata cat au costat camerele instalate in centrul orasului pentru implementarea proiectului Oxigen, Firea a evitat sa raspunda."Important pentru mine acum este sa discut cu cetatenii despre vinieta. Restul sunt chestiuni tehnice pe care le vom discuta", a declarat primarul general.O alta problema o reprezinta faptul ca in bugetul pentru anul 2020 incasarile din Vinieta Oxigen au fost prezentate de administratia Firea ca sursa majora de incasari a PMB. Iar banii urmau sa fie folositi inclusiv pentru investitii si dezvoltarea orasului.Acum, Firea spune ca, de fapt, PMB nu se astepta sa incaseze mari sume din vinieta (sic!) si ca nu este o problema majora ca banii din aceasta sursa nu se vor mai incasa. Si asta, pentru ca PMB va face rost de bani din alte surse, cum ar fi returnarile de TVA de la proiectele de infrastructura.Firea sustine ca renunta doar la Vinieta Oxigen, nu la intregul proiect Oxigen care prevede dezvoltarea infrastructurii, imbunatatirea transportului in comun si stimularea bucurestenilor sa renunte la masini poluante.Cu privire la aceasta ultima masura, Firea vrea sa sporeasca numarul de ecovouchere in valoare de 9.000 de lei oferite populatiei. Cu alte cuvinte, daca pana acum voia sa dea 5.000 de ecovouchere, acum ia in calcul sa creasca numarul la nu mai putin de 20.000 de bucati. Dar, a mai spus Firea, PMB nu poate finanta suplimentarea, din bugetul pe care il are acum acest proiect, ci va avea nevoie si de sustinere de la Guvern.Vinieta Oxigen este o taxa pe care ar fi fost nevoiti sa o plateasca soferii care circula prin Capitala cu masini poluante. Mai exact - potrivit Hotararii Consiliului General al Municipiului Bucuresti 539/24.10.2019 - toti soferii de masini cu norme de poluare non-Euro, Euro 1, Euro 2 si Euro 3 trebuiau sa achite - de la 1 ianuarie, iar incepand de la 1 martie 2020 urmau sa se aplice si amenzi - o taxa pentru a circula pe drumurile publice.In plus, cei aflati la volanul masinilor non-Euro, Euro 1 si Euro 2 nu aveau voie deloc sa circule, in timpul zilei, prin centrul Capitalei, printr-un perimetru numit Zona de Actiune pentru Calitatea Aerului (ZACA).Pentru masinile cu norma de poluare Euro 4 s-ar fi platit taxa abia de la 1 ianuarie 2021. Scutiti de obligatia de a cumpara vinieta Oxigen sunt soferii de masini cu norma de poluare Euro 5 si Euro 6, dar si cei care conduc autovehicule electrice sau hibride, motociclete si scutere.De asemenea, exista o lunga lista de masini exceptate de la plata vinietei, de la cele apartinand institutiilor publice si pana la cele utilizate pentru transmisiuni audio si radio.Intr-un material video, primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a aratat cum ar fi functionat sistemul. Printre altele, exista un sistem de camere si un soft care ar fi analizat datele fiecarei masini care trece prin ZACA si ar fi stabilit daca s-au respectat regulile si s-a platit vinieta. Soferii care ar fi circulat ilegal urmau sa fie amendati.