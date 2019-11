Firea s-a suparat si pe noul Guvern din cauza banilor: Nevoile bucurestenilor sunt ignorate!

Ziare.

"Desi am comunicat prompt datele care ne-au fost solicitate pentru viitoarea rectificare bugetara, Bucurestiul nu apare in proiectul pe care Guvernul intentioneaza sa il adopte. Constat ca nevoile bucurestenilor sunt ignorate de administratia centrala, in conditiile in care Bucurestiul este cel mai mare pol de dezvoltare a tarii si cel mai mare contributor la PIB-ul Romaniei", a declarat Firea, citata intr-un comunicat al PMB.Conform aceleiasi surse, Ministerului Finantelor a solicitat Municipiului Bucuresti, "pentru proxima rectificare bugetara", necesarul de finantare pana la sfarsitul anului pentru anumite categorii de servicii publice descentralizate din Capitala (crese, camine de batrani, evidenta persoanelor etc), iar Primaria Capitalei "a raspuns punctual, in termenul indicat, solicitand - pentru aceste categorii de servicii publice - o suplimentare cu 62,4 milioane de lei a bugetului Capitalei".PMB a solicitat 7,5 milioane de lei destinati caminelor pentru persoanele varstnice, 15,8 milioane pentru crese, 9,7 milioane pentru servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor, 4,4 milioane pentru contributii pentru plata sprijin pentru personalul neclerical angajat in unitatile de cult si 25 de milioane de lei pentru institutii de cultura descentralizate incepand cu anul 2002."Cu toate acestea,Necesarul de suplimentare a bugetului Capitalei este mult mai mare, nu se rezuma la cele 62,4 milioane de lei solicitate de noi; aceasta suma corespunde punctual cererii venite de Ministerul de Finante.Ca de fiecare data, subliniez ca sumele pe care le solicitam nu sunt un moft, ci dreptul bucurestenilor, in calitate de contributori la formarea bugetului de stat.Reamintesc ca Primaria Capitalei a fost dezavantajata inca de la constructia bugetului de stat din acest an, desi sustinem costuri consistente la cele mai importante servicii de utilitati publice - (termie, transport public, iluminat public etc) si investitii in proiecte de anvergura de care beneficiaza de multe ori si romani din alte orase, nu doar bucurestenii - cum sunt cele in spitale si de infrastructura.Numai pentru serviciile RADET si STB, subventia in acest an se ridica la 2 miliarde de lei", a subliniat edilul Capitalei.PMB aminteste ca prin legea bugetului de stat a fost repartizata Bucurestiului in acest an, pentru aceste categorii de servicii publice descentralizate, suma de 30,8 milioane de lei. La 31 octombrie, aceste cheltuieli se ridica deja la aproximativ 71 de milioane de lei, estimarea pentru intreg anul 2019 fiind de circa 93 de milioane de lei."Rezulta, asadar, o contributie de la bugetul de stat, pentru aceste servicii descentralizate, de doar 33,11%", precizeaza PMB.