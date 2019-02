"Firea, scrisoare catre bucuresteni: Capitalei i se taie 25% din buget. Dragnea ii uraste pe cetateni"

Ziare.

com

"Cu toata responsabilitatea, va aduc la cunostinta ca, prin Proiectul Legii Bugetului, publicat pe site de Ministerul de Finante, Capitalei Romaniei i se taie 180 milioane de euro, adica aproape 25% din buget!. Pentru ca tuturor oraselor si chiar comunelor, guvernul Dragnea cu o mana le-a dat, si cu doua-trei le-a luat", a scris Gabriela Firea, in scrisoarea adresata bucurestenilor si transmisa presei.Primarul general mai precizeaza in scrisoare ca i s-a motivat ca s-au taiat bani multi de la Primaria Capitalei, pentru a fi alocati la sectoare."Dl Dragnea nu vrea decat sa provoace haos in Capitala si sa ne invrajbeasca. Atat Primaria Capitalei, cat si cele de sector, au nevoie de finantare, pentru ca indeplinesc atributii diferite. In mintea Domnului Dragnea, este bine sa tai de la transport, sa dai bani la salubritate.Dar sa ne intoarcem la realitate: cetatenii au nevoie si de autobuze, si de curatenie, si de reparatii la strazi, de sanatate, educatie, parcuri etc. Nu cersim nimic de la guvern. Sunt banii din impozitul pe venit obtinuti in Bucuresti. Deci, sunt banii nostri, nu ai Domnului Dragnea", mai spune edilul.In sursa citata se mai precizeaza ca cetatenii vor fi direct prejudiciati, pentru ca sectoarele nu au competente prin lege sa achite facturile pentru: transport public in comun, termoficare, 20 de spitale la care vin bolnavi din toata tara, iluminat public, mari lucrari de infrastructura.Bucurestenii trebuie sa stie ca anul acesta vom avea cu aproape 25% mai putin in toate domeniile, vom resimti o criza acuta, si toate acestea in timp ce presedintele PSD se lauda cu crestere economica si rezultate deosebite in economie . Se mandreste ca a marit pensii si salarii, de parca le plateste din contul lui personal. Eram si eu prezenta, si alti multi colegi de buna credinta, cand am decis impreuna masurile importante din Programul de guvernare", mai scrie Firea.Primarul anunta ca va instiinta toate grupurile parlamentare in legatura cu "pericolul care se abate asupra Bucurestiului"."Sper sa mi se alature si ceilalti primari din tara, care ii reprezinta cu cinste pe cetateni, si nu accepta senin ghilotina Dlui Dragnea, care ii pedepseste pe romani. (...) Le transmit rugamintea atat partenerilor de guvernare, domnului Presedinte Tariceanu, cat si colegilor din Comitetul Executiv al PSD, sa nu se lase mintiti inca o data de plansele cu cifre manipulate dar frumos colorate aduse de Dl Dragnea in sedinta, prin care ii va minti ca bugetul este roz. Vor avea de suferit cetatenii din intreaga tara, se vor bloca sau incetini majoritatea proiectelor de investitii, iar Dl Dragnea va continua sa spuna, in ciuda evidentei, ca totul este bine si frumos", mai transmite Gabriela Firea bucurestenilor.