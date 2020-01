Firea se ia de PNL si de ministrul Muncii: Luna de miere s-a cam incheiat. Ce facem cu anumite categorii vulnerabile?

Citu spune ca PSD nu a indicat si sursa de finantare pentru crescut alocatii si pensii

"Vestile nu sunt bune, in ultima perioada, din partea Guvernului si nu o spun doar pentru simplul motiv ca PSD este acum in Opozitie. Ne-am dorim sa fie mai bine tuturor romanilor prin masurile guvernamentale. Nu cred ca este cineva cinic care si-ar dori ca guvernarea sa esueze. Din nefericire, in acest moment suntem in urmatoarea situatie: pe de o parte se aloca bugete consistente pentru anumite actiuni si activitati si in special in folosul unor anumite companii care in general au contracte cu populatia mai ales in domeniul energiei, dar pentru alte cheltuieli sociale ni se transmite ca nu exista resursa bugetara.Ce sa inteleaga romanii? (...) Ce facem cu anumite categorii vulnerabile? (...) Ar trebui in mod normal sa fie transparent tot ceea ce se intampla la nivelul bugetului tarii si sa se explice de ce se fac atat de multe imprumuturi. Guvernul PNL se imprumuta dublu fata de perioada anterioara. Care sunt cauzele si ce masuri se impun?", a spus Gabriela Firea, la Romania TV.Edilul si-a indreptat apoi nemultumirile catre Ministrul Muncii, Violeta Alexandru "Doamna Alexandru ne da numai vesti proaste si pentru pensionari si pentru salariati si pentru anumite de categorii defavorizate. In plus este si o doamna, care ar trebui sa fie sensibila in special la familie, familia cu multi copii, familia monoparentala. Nu am vazut nicio masura in aceasta directie. Ar trebui domnia sa sa lupte mai mult in Guvern, cu premierul, sa explice ministrului de Finante care sunt urgentele.A veni doar in fata presei si a transmite cetatenilor ca nu sunt bani pentru pensii, pentru salarii, sprijin financiar pentru anumite categorii defavorizate nu inseamna ca iti faci datoria fata de cetateni. Sunt afectate milioane de persoane. Avand in vedere ca luna de miere s-a cam incheiat, ar trebui sa vina cu explicatii mai transante si transparente in fata populatiei", a mai spus Gabriela Firea. Florin Citu, ministrul Finantelor, sustine ca PSD nu a indicat in niciun moment vreo sursa de finantare, atunci cand a decis cresterea pensiilor sau dublarea alocatiilor, iar PNL trebuie sa gaseasca acum solutii, dar cresterile depind si de evolutia economica si de incasarile la buget."Premierul Romaniei a facut o declaratie pe care o sustin 100% (alocatiile se majoreaza daca sunt bani - n.red.). Dinamica cresterilor cheltuielilor cu sistenta sociala este conditionata, ca in orice tara din lume, de evolutia economiei si a incasarilor la buget. Mai ales in situatia Romaniei unde 2/3 din chletuieli curente sunt salarii si asistenta sociala.In plus, dublarea alocatiilor, 7.5 miliarde lei, NU a fost inclusa in buget si este nevoie de resurse suplimentare - venituri mai mari decat cele bugetate si/sau reduceri de cheltuieli.Din primul moment am cautat analiza facuta de PSD pentru legea pensiilor.. Am facut la fel pentru amendamentul introdus in Parlament care dubleaza alocatiile. Nici acolo nu am gasit sursa de finantare. Iresponsabilitate maxima din partea socialistilor care in disperarea de a-si salva imaginea sunt gata sa arunce in aer Romania", a scris duminica Citu pe Facebook "Guvernarea PNL este una RESPONSABILA. Venim cu SOLUTII atat pe partea de cheltuieli (reorganizarea aparatului adminstrativ) cat si pe partea de venituri (informatizarea ANAF) pentru a repara mizeriile si populismele guvernarilor PSD din ultimii ani", a mai spus Citu, previzand ca "Bugetul pentru 2020 este construit pe legislatia in vigoare si are bugetate venituri (estimate) pentru toate cheltuieile care erau in vigoare in acel moment".Mai mult, premierul Ludovic Orban a declarat, intr-un interviu recent, ca "nicaieri in lume nu s-au dublat alocatiile de doua ori in acelasi an", iar demerul PSD a fost unul populist, fara acoperire. Cresterea alocatiilor trebuie sa fie sustinuta si de cresterea economiei, de incasarile de la buget, a punctat premierul.Cat despre cresterea pensiilor cu 40% din luna octombrie, Orban a declarat ca sunt prevazuti bani la buget, dar nu este 100% sigura aplicarea acestei masuri , deoarece "totul depinde de cum evolueaza economia".C.P.