Firea spune ca nu a renuntat la ideea de a face transportul public gratuit pentru toata lumea

Edilul a fost, marti, in vizita la scoala 195 (Hamburg) din Sectorul 3 pentru a vedea cum se desfasoara proiectul pilot "autobuzul scolar"."Sunt parerei impartite. Unii specialisti spun ca ar fi foarte bine (sa se acorde gratuitate completa), altii spun ca ar duce la situatii de nedorit, pentru ca s-au mai aplicat astfel de masuri de gratuitate completa si nu au fost de bun augur.In acest moment, cheltuiala Primariei Capitalei pentru subventiile si pentru investitiile STB se ridica la circa 20 de milioane de euro lunar, iar profitul STB, tot lunar, este de circa 3 milioane de euro", a explicat Firea.Totodata, edilul a spus ca nu se gandeste doar la profitul STB, ci la faptul ca trebuie intarita paza in autobuze, in cazul gratuitatii."Practic, Primaria Capitalei acopera lunar 17 milioane de euro pentru STB. Cu alte cuvinte, nu ne gandim sub nicio forma doar la acele 3 milioane de euro profitul STB, pentru ca sunt foarte multe gratuitati, nu pentru ca nu sunt ei performanti. (...) Ne punem problema sa renuntam si la acele 3 milioane de euro lunar pentru a da gratuitate completa.Ne gandim la faptul ca va trebui sa intarim paza acestor autobuze, pentru a nu fi stricate, cum s-a mai intamplat in alte cazuri din Romania. Nu am renuntat (la gratuitatea completa -n.red.), dar sunt opinii diferite ale specialistilor si trebuie sa cantarim foarte bine", a adaugat primarul general.Amintim ca, la sfarsitul anului 2018, Gabriela Firea a anuntat ca intentioneaza, in 2019, sa faca transportul public gratuit pentru toata lumea "Daca se va pune problema gratuitatii totale a transportului public in comun, o masura pe care am anuntat-o la inceputului mandatului, raspunsul este: Da. De anul viitor (2019 - n.red.) voi veni cu acest proiect. (...)Va explic si de ce de anul viitor, pentru ca intentia este de a dimensiona corect parcul auto al STB, fosta regie de transport. Aveam aceasta achizitie de autobuze Euro 6: 100 vin anul acesta, 300 vin pana la anul, in vara, in luna iulie.De asemenea, achizitionam 100 de autobuze electrice, 100 de tramvaie, 100 de troleibuze si 400 de autobuze pe gaz natural comprimat. De aceea, cred ca este o strategie corecta: in momentul in care avem un parc auto bine dimensionat, sa putem sa acordam si aceasta facilitate a gratuitatii, scopul fiind acela de a dimensiona pe cat mai mult posibil prezenta in trafic a autoturismelor personale si cetatenii sa aleaga transportul public in comun", a spus atunci primarul general.