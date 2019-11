Firea continua programul de vouchere pentru FIV: Mai aloca 3 milioane de euro

Ziare.

Gabriela Firea a anuntat, joi, ca Primaria Capitalei va aloca, in bugetul pentru anul urmator, alte trei milioane de euro pentru continuarea programului de fertilizare in vitro "O sansa la viata", suma alocata ajungand pentru efectuarea a aproximativ o mie de proceduri medicale."Acest program nu se va incheia, noi l-am gandit pentru anul trecut. Au aplicat si anul acesta o mie de cupluri, au primit deja aproape 700 voucherul in valoare de aproximativ 3.000 de euro. O suma care nu este nici mare, nici mica, dar cam atat costa procedura, pentru ca nu este una chiar simpla. (...)Va garantez ca si in bugetul pe care-l lucram vom prinde sumele necesare pentru urmatoarele cupluri. (...) Urmatorul proiect, FIV 2, trei milioane de euro, vom prinde acesti bani in bugetul ASSMB pentru ca acest proiect sa continue", a anuntat primarul.Potrivit Gabrielei Firea, intr-un an si trei luni, prin procedurile realizate in cadrul proiectului "O sansa la viata", s-au nascut 207 copii si 142 de femei sunt insarcinate.