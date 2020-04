Ziare.

Copiii nu vor putea respecta regulile de distantare sociala, se vor contamina, vor face forme usoare, dar vor transmite coronavirusul cadrelor didactice si parintilor, bunicilor, avertizeaza Firea."Sub nicio forma nu as fi de acord cu reinceperea cursurilor! Dar cu toata taria cred ca ne trebuie urgent un plan serios pentru relansarea treptata a economiei. Nu vom mai putea rezista mult timp cu motoarele economiei incetinite. Aici sa ne concentram mai bine si sa privim cu respect spre tarile civilizate, de unde putem prelua modele de bune practici", afirma joi Gabriela Firea, care isi prezinta si argumentele.Ea crede ca elevii nu vor putea respecta cu strictete masurile sanitare si de distantare sociala si ca exista riscul ca acestia sa transmita virusul cadrelor didactice si parintilor, bunicilor."Copii cu masca de protectie mi se pare o imagine dureroasa. Sfasietoare. Iar pentru elevii din clasele mici, aproape imposibil. Sunt foarte activi, nerabdatori, alearga, se misca...e normal! De aceea, sunt copii! Am spus si ieri, si aseara, la TV, ca nu vad ca pe o solutie buna redeschiderea gradinitelor si a scolilor dupa 15 mai. Este inca foarte periculos! Virusul e printre noi! Din ce in ce mai agresiv!Copiii, prin natura lor, nu vor putea respecta cu strictele masurile sanitare si de distantare sociala. Se vor contamina, vor face forme usoare (Slava Domnului!), dar vor transmite coronavirusul cadrelor didactice si parintilor, bunicilor. Va fi o nenorocire! Vor fi mii de imbolnaviri!", avertizeaza primarul general.Ea sustine ca ar putea aparea astfel o criza majora, greu de gestionat."Haideti sa nu stricam tot ce am obtinut cu eforturi imense pana acum. Sa protejam in continuare copiii, seniorii, bolnavii cronici! Se pot gasi solutii pentru incheierea anului scolar, inclusiv pentru clasele terminale. Avem atatia profesori buni care pot contribui cu idei valoroase!", declara Gabriela Firea.Ministrul Educatiei, Monica Anisie, anunta ca autoritatile vor lua o decizie privind reluarea cursurilor in scoli, gradinite si universitati doar dupa o consultare cu specialistii din domeniul sanitar si spune ca aceasta va avea la baza in primul rand grija pentru sanatatea prescolarilor, elevilor si studentilor.Anisie afirma ca exista doua scenarii: unul conform caruia anul scolar ar urma sa se termine asa cum a fost programat initial, iar al doilea care prevede prelungirea cu o saptamana a anului scolar 2019-2020.