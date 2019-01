Firea sustine ca defectele semnalate la autobuzele Otokar sunt din vina soferilor, iar reclamatiile cetatenilor sunt doar niste provocari

Ziare.

"Sunt provocari. Nu vreau sa va dau o cifra care sa devieze atentia, dar la achizitia de acum 12 ani au fost, in primele 2 luni, aproape 500 de reclamatii in legatura cu noile autobuze. Acum bineinteles ca sunt persoane interesate sa denigreze acest proiect foarte important al Capitalei si anume achizitia a 400 autobuze noi, Euro 6.De fiecare data s-a constatat, dupa verificarea incidentului, ca era pur si simplu ori o neatentie, o neglijenta, o neintelegere a bordului care e foarte nou si electronic, din partea conducatorului auto, ori un mic incident care a fost umflat si crescut si exagerat", a declarat primarul general, Gabriela Firea.Potrivit primarului general, anul acesta vor mai fi cumparate inca "100 de autobuze electrice, 100 de tramvaie, 100 de troleibuze si 400 de autobuze cu gaz natural comprimat".De cand au fost aduse in Bucuresti, autobuzele Otokar au avut mai multe probleme, unele dintre situatii fiind filmate si postate pe retelele de socializare. Iata cateva dintre ele:- in urma cu cateva zile un astfel de autobuz a ramas fara curent, cu franele blocate, iar usile nu au mai putut fi deschise. - in decembrie, un alt autobuz s-a umplut cu apa clocotita dupa ce instalatia de incalzire s-a stricat. - alte autobuze s-au stricat chiar in primele zile de cand au iesit pe strazi in Bucuresti. La unele s-a stricat habitaclul, ceea ce le-a creat probleme soferilor, care au inghetat de frig.In luna iunie 2018, primarul general, Gabriela Firea, a semnat impreuna cu managerul general al Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi, Serdar Gorguc, contractul prin care Primaria Capitalei achizitioneaza 400 de autobuze noi Euro 6. Conform graficului de livrari, pana la sfarsitul lui 2018 trebuiau sa ajunga in Bucuresti primele 100 de unitati, urmand ca in 2019 sa ajunga si restul de 300 de autobuze.