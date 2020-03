Firea: Testarea bucurestenilor pentru depistarea celor infectati cu COVID-19 va incepe luni

Ziare.

"Luni, 30 martie, va incepe testarea. Primaria Capitalei va achizitiona 4.000 de teste, iar cele sase primarii de sector vor achizitiona cate 1.000 de teste", a scris edilul general pe Facebook.Anterior, in cadrul unei conferinte de presa sustinute la Primaria Capitalei, managerul Institutului de Boli Infectioase "Matei Bals", Adrian Streinu-Cercel, anunta ca in Bucuresti va fi testat un esantion de 10.500 de persoane, in cadrul unui studiu stiintific pentru depistarea celor infectati cu noul coronavirus, din dorinta de a preveni astfel formele severe de boala.Streinu-Cercel a subliniat ca in lipsa screening-ului, formele usoare pot sa treaca nedetectate, generand formele ulterioare de infectii severe. El a mai precizat ca ministrul Sanatatii si-a acordat avizul pentru acest proiect si a subliniat ca este vorba despre un studiu "cu valoare stiintifica", nu despre o simpla testare. Totodata a mentionat ca in Bucuresti exista 188 de persoane diagnosticate pozitive, dintre care 116 in Sectorul 2; 6 in Sectorul 3; 11 in Sectorul 4; 3 in Sectorul 5; 14 in Sectorul 6; 24 in Sectorul 1."Cand gasim o persoana pozitiva, carantinam toata zona respectiva, pentru ca toti sunt pontetial infectati cu acest virus. Facem testari, ii punem 14 zile in carantina, timp in care vor primi servicii de suport social din partea primariei, presupun, sau a cui se va decide, iar noi ne facem treaba de doctori, iar in ziua a 14-a vom re-testa persoanele respective", a spus el.In ce priveste selectarea celor 10.500 de persoane, el a precizat ca acest lucru va fi realizat de catre statisticieni si ca esantionarea ar urma sa fie finalizata in aproximativ doua zile. El a aratat ca persoanele pot refuza testarea, dar ca in acest fel rateaza sansa de a afla daca sunt infectate sau nu.Recoltarea se va face in strada, in afara locuintei, iar rezultatele vor fi obtinute in 15-30 de minute si vor fi transmise prin SMS persoanelor respective. Cei care urmeaza sa fie testati vor fi anuntati de catre presedintele asociatiei de locatari sau de catre politistul de proximitate.Streinu-Cercel a mentionat ca Institutul de Boli Infectioase "Matei Bals" a primit 13 masini electrice de la Municipalitate, pentru transportul personalului medical care va efectua aceste teste.