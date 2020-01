Firea trece la plangeri penale in scandalul poluarii. Il face ageamiu pe Alexe, spune ca Orban o biciuieste si ca Ilfovul e ca un sector al Capitalei

"Nu vreau sa vad replica 'dar ce-a facut Guvernul PSD'. Sa vedem ce face guvernul de perfecti!"

Dupa zile de atacuri la televiziuni si pe Facebook, in care l-a invitat pe Alexe chiar sa plece din Bucuresti daca nu ii convine aerul, Firea a convocat o ampla conferinta de presa cu primari de sector si directori din primarie, care rand pe rand au vorbit despre masurile luate de edil, dar mai ales de situatiile in care Primaria nu poate interveni pentru ca e treaba ministerelor. Firea l-a chemat si pe Alexe la conferinta pentru a transa acuzatiile si chiar i-a pregatit un scaun si numele pe masa, dar acesta n-a participat."Am pregatit plangere impotriva ministrului Mediului, Apelor si Padurilor, domnul Costel Alexe, care a indus panica in randul populatiei prin afirmatia ca in Bucuresti se respira 'otrava' si ca cetatenii Capitalei ar trebui sa poarte masca pentru a fi in siguranta!Bucurestiul este pe locul 4 in topul poluarii in Romania, dupa Iasi, Brasov si Cluj. Nicio lupta politica nu poate justifica raspandirea de informatii false care duce, inevitabil, la manipularea populatiei.Poluarea in Capitala nu a inceput in mandatul meu, in 2016, ci cu mult timp inainte, in 2008", a sustinut Firea.Intrebata daca a depus deja plangerea, Firea a spus ca nu, dar o va face saptamana viitoare."Este scrisa aceasta plangere si va fi depusa la inceputul saptamanii ca azi e deja vineri. Mergem la Parchet sa ne vedem cu dl ministru, sa ne explice si, daca nu are dovezi, sa plateasca pentru ca nu putem sa speriem turistii, diplomatii, cetatenii, speriem pe toata lumea sa ramana el singur in oras", a spus Firea.Ea a inceput sa enumere masuri pe care le-a luat, "din prima zi" de mandat, impotriva poluarii, inclusiv voucherele pentru biciclete si trotinete, spunand ca efectele continua sa se vada si primeste mailuri de la cetateni care ii povestesc cum le folosesc.Aducand in discutie si disputa pe buget cu Guvernul, Firea a spus ca ea va continua masurile, "chiar daca banii sunt putini si dl premier nu ne iubeste.".Firea sustine ca datele arata ca poluarea ar fi scazut in 2019, fiind mai putine zile de depasiri ale cotelor in zona Bucuresti-Ilfov. "De parca Ilfovul nu e ca si un sector al Capitalei, dar asta e cu ageamiii", a spus Firea, facand referire la ministrul Mediului, care ii replicase, atunci cand i-a spus sa plece din Bucuresti, ca ar fi bine ca ea sa locuiasca in orasul pe care il administreaza.Firea asteapta masuri de la guvernul PNL "de perfecti", spunand ca nu vrea sa auda replici referitoare la ce a facut guvernarea PSD-ALDE timp de 3 ani, pentru ca liberalii n-ar fi facut nimic in doua luni."In concluzie, si in Bucuresti si in marile orase din tara exista ore, zile si zone cu poluare ridicata, de aceea, am si luat masuri din prima zi de mandat", a spus edilul, enumerand ca domenii in care a actionat traficul, gropile de gunoi, CET-urile, santierele si indicand la fiecare ce ministere sau institutii in subordinea Guvernului trebuie sa se ocupe de ele."Nu spunem ca suntem fericiti sau ca si cum in Bucuresti ne-am afla in varful muntelui, dar sub nicio forma nu e situatia de speriat prezentata la televiziuni si pe Facebook, ca acolo se duce lupta cu poluarea.As vrea sa vad ce va face Guvernul. Nu vreau sa vad replica 'dar ce-a facut Guvernul PSD. Guvernul PSD-ALDE, prin ministrul ALDE Gabriela Gavrilescu, a luat masuri la nivelul intregii tari si nu cred ca e ministru sau guvern sa spuna ca nu sunt masurile bune, ca astea sunt masurile care se iau peste tot, nu am inventat noi solutii miraculoase. Sa vedem ce face guvernul de perfecti", a conchis Firea.