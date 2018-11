Firea va acorda voucherul pentru benzina in baza unei declaratii pe propria raspundere: Politia va face verificari in trafic

Ziare.

"Ma bucur ca ieri CGMB a votat proiectul pe care l-am initiat si consilierii generali, in majoritatea lor, au apreciat ca este un proiect bun.Si anume - in special navetistii sa renunte la masina personala, sa vina impreuna spre Bucuresti: in loc, sa spunem, sa vina o masina cu un sofer, sa vina o masina cu patru persoane si atunci automat se diminueaza traficul si vor primi acest bonus din partea Primariei Capitalei, plata unui plin de benzina sau motorina de 500 de lei.Odata hotararea votata ieri, asteptam si noi viza de legalitate de la Prefectura si imediat se va realiza si regulamentul care va fi publicat pe site. Va fi o procedura simpla, tocmai pentru a nu ingreuna. Si oricum va fi o declaratie pe proprie raspundere, pentru ca asa este normal.Si, de asemenea, Politia Municipiului Bucuresti va realiza verificari in trafic, pentru a nu fi indusi in eroare si sa se plateasca aceste sume, iar de fapt cei care beneficiaza sa nu vina impreuna cu masina spre Bucuresti", a explicat primarul, intr-o declaratie acordata presei.Firea a adaugat ca masura vizeaza imbunatatirea calitatii aerului si reducerea traficului."Noi platim plinul de benzina pe un proiect care tine de calitatea mediului. Stiti bine ca suntem sub aceasta teama a infringementului, pentru ca suntem un oras poluat, la fel ca alte mari orase din Romania, si in primul rand avem o datorie fata de cetateni sa luam cat mai multe masuri antipoluare si aceasta este una dintre ele.Si pentru fluidizarea traficului, dar si pentru a lupta cu poluarea. Avem voie sa investim in calitatea aerului si managementul traficului. Prin urmare, persoanele care pe proprie raspundere si sub contract, bineinteles, dovedesc ca au o asociere voluntara cu doua - trei persoane sa vina impreuna spre Capitala vor primi aceste vouchere, acest bonus din partea Primariei. Deci exista legislatie in vigoare", a spus ea. Consiliul General al Capitalei a adoptat in sedinta de joi proiectul de hotarare care vizeaza un decont lunar de pana la 500 de lei pentru grupurile de utilizatori din regiunea de dezvoltare Bucuresti-Ilfov care folosesc in comun autoturismul proprietate personala in vederea efectuarii deplasarilor cu destinatia municipiul Bucuresti.Proiectul, adoptat cu 28 de voturi "pentru", 19 - "impotriva" si o abtinere, fusese respins in sedinta CGMB din 18 octombrie