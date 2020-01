Firea va continua sa dea cate 2.000 de lei la fiecare gravida, desi acuza Guvernul ca a lasat-o fara bani

Ziare.

com

"Sprijinul financiar de 2.000 de lei pentru femeile insarcinate va fi alocat si anul acesta, in ciuda restrictiilor bugetare! Aproape 10 milioane de euro au fost investite in acest program, in doi ani de aplicare.Circa 15.000 de viitoare mamici au beneficiat de analize gratuite si medicamente in anul 2019, iar in total peste 26.000, in mai putin de 2 ani de la lansarea programului Primariei Capitalei - "Materna", acordat prin DGASMB.Am lansat acest program in anul 2018, ca parte a politicilor sociale si de sanatate pe care le-am propus pentru bucuresteni, cu accent pe familie si incurajarea natalitatii. Ma bucur de succesul inregistrat, de rata mare de accesare a programului", a scris, vineri, pe Facebook, Gabriela Firea.Potrivit acesteia, de la aprobarea programului, de catre CGMB, in martie 2018, valoarea stimulentelor acordate s-a ridicat la peste 43 de milioane de lei."Tinta noastra a fost ca tot mai multe femei insarcinate sa aiba posibilitatea de a traversa perioada de sarcina sub supravegherea unui medic, mai ales in cazul celor care nu faceau acest lucru din lipsa banilor", a mai scris Firea.Cu stimulentele financiare Materna, acordate de Primaria Capitalei, se pot cumpara medicamente si se pot plati analize sau proceduri medicale care nu sunt decontate de Casa de Asigurari de Sanatate.Voucherele au fiecare cate o valoare de 1.000 lei si se acorda de doua ori: primul, in valoare de 1.000 lei, dupa procesarea cererii, iar al doilea - dupa intrarea in saptamana a 24-a de sarcina.Pot beneficia de acest stimulent femeile insarcinate, in varsta de peste 18 ani, care au domiciliul stabil in Bucuresti sau resedinta dobandita pe raza Municipiului Bucuresti de cel putin 6 luni la momentul depunerii cererii (la momentul depunerii dosarului, sarcina este de minim 10 saptamani) si care nu inregistreaza datorii fata de bugetul local.