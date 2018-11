Firea voia sa cumpere sute de case pentru medici. Consiliul a respins. Nicusor Dan: Doctorii tineri sunt dezavantajati

Firea da bani dezvoltatorilor

"Sa-i convingem pe medici sa nu mai plece sa munceasca in strainatate, ci sa ramana in tara avem acest proiect. Desi salariile au crescut, multi se plang ca nu au case, ca sunt chiriile mari. Astfel ca achizitionam 600 de locuinte. Astazi le avem pe primele 177, in sedintele viitoare vor veni si celelalte", a precizat Gabriela Firea, joi, la sedinta Consiliului General al Municipiului Bucuresti.Pe de alta parte, deputatul Nicusor Dan o acuza pe Gabriela Firea ca face achizitii imobiliare la sfarsit de an, iar medicii din Bucuresti vor fi cazati in Ilfov."Primarul Gabriela Firea se grabeste sa faca niste cumparaturi imobiliare la sfarsit de an, daca tot nu a facut investitii pentru oras. Pe ordinea de zi suplimentara a sedintei Consiliului General de astazi a fost introdus, pe ultima suta de metri, un proiect de hotarare care prevede achizitia a 177 de apartamente destinate medicilor si personalului din spitale.Pentru aceasta achizitie sunt alocate circa 20 de milioane de euro din bani publici, pretul pe metrul patrat construit fiind intre 1.000 euro/mp si 1.400 euro/mp", transmite Nicusor Dan, prin intermediul unui comunicat de presa.Potrivit deputatului independent, unul dintre beneficiarii acestui proiect ar fi compania Iridex, care detine groapa de gunoi de la Chiajna."Circa 20 de milioane de lei vor ajunge la firma Iridex Grup Import Export, firma care gestioneaza groapa de gunoi de la Chiajna, si care a fost adesea acuzata in spatiul public ca polueaza aerul din nordul si vestul Capitalei.Alti aproape 20 de milioane de lei vor merge in conturile Cubic Residence SRL, care are apartamente de vanzare in zona Bragadiru, iar cei mai multi bani, 43,8 milioane de lei, vor ajunge la Impact Developer, companie care detine ansamblul Greenfield, din nordul Capitalei, un complex rezidential in care rezidentii se plang de lipsa drumurilor de acces. Circa 10 milioane de lei vor ajunge si la Ipsilanti Invest", precizeaza Dan.Acesta mai spune si ca punctajul de acordare a acestor case ar ridica un semn de intrebare."Dincolo de achizitia propriu-zisa, ridica semne de intrebare si punctajele intocmite pentru cei care doresc sa aiba acces la locuintele destinate angajatilor din spitale.La o simpla analiza se constata cu usurinta caMedicii tineri, care nu au functii, nici doctorate inca, dar care ar dori poate sa ramana in tara si ar avea nevoie de sprijin din partea Primariei sunt dezavantajati de punctajul intocmit. Pentru a-i tine pe tinerii medici in tara, principalul criteriu de acordare al locuintelor ar trebui sa fie veniturile obtinute de acestia. Dar, probabil nu acesta este scopul Primariei Generale", mai transmite Nicusor Dan.