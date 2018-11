Firea vrea bustul eroului URSS Iuri Gagarin in Herastrau, unde i-au cerut rusii

Ziare.

com

Primaria Capitalei va primi din partea Oficiului Rossotrudnicestvo - Centrul Rus pentru Stiinta si Cultura bustul cosmonautului rus Iuri Gagarin, primul om care a ajuns in spatiu. Bustul, din bronz, este realizat de sculptorul Alexei Leonov.Potrivit proiectului de hotarare, bustul cosmonautului va fi amplasat fie in Parcul Regele Mihai I (Herastrau), fie pe o strada centrala din Sectorul 1.La acest proiect, unii consilieri generali USR s-au abtinut de la vot, in timp ce altii s-au impotrivit.Consilierul general USR Roxana Wring a spus ca bustul lui Iuri Gagarin nu ar trebui amplasat in Parcul Regele Mihai I, mai ales in conditiile in care nu a fost estimat costul soclului pe care va fi amplasat, cost care ar trebui acoperit de municipalitate."Din pacate, se specifica locul unde doreste Federatia Rusa sa amplaseze bustul. Mie nu mi se pare oportuna amplasarea acestui bust, erou al Uniunii Sovietice, in Parcul Regele Mihai I. Daca in acest proiect s-ar spune ca bustul va fi amplasat intr-un muzeu, atunci am vota. In aceste conditii, votam impotriva. Mai ales ca nu stim care este costul soclului", a declarat Roxana Wring.In ceea ce priveste statuia generalului Constantin N. Harjeu, aceasta va fi donata municipalitatii de Asociatia Cadrelor Militare in Rezerva si Retragere din Arma Geniu General Constantin N. Harjeu.