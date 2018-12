Firea vrea sa acorde gratuitate la STB pentru cate un insotitor de fiecare pensionar din Bucuresti

Ziare.

"Se acorda gratuitate la transportul public local de calatori pentru un insotitor/calatorie pentru fiecare pensionar cu domiciliul stabil in Municipiul Bucuresti pe miijloacele de transport public de calatori ale operatorilor de transport ce presteaza servicii de transport pe raza teritoriala a Municipiului Bucuresti.Insotitorul beneficiaza de transport gratuit doar daca pensionarul pe care il insoteste are varsta minim de 63 de ani in cazul femeilor si 65 de ani in cazul barbatilor si detine un card de transport destinat calatoriilor cu insotitor", se arata in proiectul care va fi discutat la sedinta de miercuri a Consiliului General al Municipiului Bucuresti (CGMB).In expunerea de motive, se arata ca pensionarii sunt o categorie vulnerabila nu doar din punctul de vedere al starii de sanatate, ci si al incluziunii sociale, iar "in cadrul masurilor de protectie si asistenta sociala se impune implementarea unui proiect de asigurare a conditiilor unui trai decent pentru pensionarii la limita de varsta".Potrivit sursei citate, datele prezentate de Institutul National de Statistica arata ca in Municipiului Bucuresti numarul mediu al pensionarilor era, in 2017, 484.450 pensionari, din care un numar de 58.802 pensionari sunt beneficiari ai pensiilor de invaliditate si detin conform legii carduri si facilitati de transport."Tinand cont de necesitatile de deplasare a persoanelor varstnice pentru aprovizionarea cu alimente si bunuri de consum generale, procurarea de medicamente, efectuarea de vizite medicale pentru consultatii pentru acordarea de retete compensate si obtinerea de trimiteri la laboratoarele de analize (...) este necesar ca aceste persoane vulnerabile care au o mobilitate redusa datorita () varstei si a diferitelor afectiuni medicale este necesar ca aceste persoane sa efectueaza aceste deplasari cu un insotitor", mai prevede proiectul.In expunere se mai mentioneaza ca pensionarii trebuie sa faca deplasari si pentru plata utilitatilor, iar in cazul fenomenelor meteorologice nefavorabile, precum polei, gheata, zapada, viscol, vant puternic, este "necesara participarea unui insotitor care sa asigure deplasarea pensionarului in siguranta".