Firea vrea sa faca parcul Teoctist. Raetchi (PNL) ii aminteste ca fostul patriarh l-a laudat pe Ceausescu

Ziare.

com

Raetchi i-a transmis o scrisoare deschisa Gabrielei Firea, in care i-a solicitatsa ia in considerare, in zilele comemorarii Revolutiei, oferirea numelui unui disident anticomunist Parcului Unirii: pe cel al martirului Gheorghe Ursu."Am aflat cu surprindere despre dorinta dvs de a numi un parc important pentru memoria Capitalei Teoctist Patriarhul. Departe de a judeca simplist si fara nuante activitatea fostului patriarh, consider ca acesta nu poate fi ridicat, totusi, mai ales in zilele comemorarii eroilor Revolutiei, la pozitia de simbol moral definitoriu pentru Capitala.Va amintesc, doamna primar, randurile in care Teoctist il numea pe Ceausescu 'o mare personalitate, un vizionar' care 'a condus poporul la realizari fara egal in 2000 de ani de existenta', justificand chiar, in unele interpretari, represiunea sangeroasa din decembrie 1989. Repet: chiar daca compromisul moral a reprezentat, poate, o solutie de supravietuire sub comunism, sub nicio forma nu putem transforma acest compromis intr-un model", a inceput Raetchi scrisoarea.In aceste conditii, deputatul i-a sugerat primarului numele lui Gheorghe Ursu."In aceste conditii, doamna primar, daca insistati sa schimbati numele tuturor parcurilor bucurestene si Unirea nu vi se mai pare un simbol suficient de puternic, va propun sa luati in considerare, in zilele comemorarii Revolutiei, oferirea numelui unui disident anticomunist Parcului Unirii: pe cel al martirului Gheorghe Ursu", a incheiat el.Amintim ca Octavian Berceanu, consilier general USR, a anuntat ca administratia Firea ar putea pune pe ordinea de zi a sedintei de miercuri, 18 decembrie, un proiect prin care sa ceara redenumirea Parcului Unirii in Parcul Teoctist. A.G.