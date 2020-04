Firea vrea sa ii aprobe blocurile lui Borcea de pe malul lacului Tei

Ziare.

"Se aproba Planul Urbanistic Zonal - Soseaua Petricani nr. 5A, sector 2", prevede proiectul de hotarare. Terenul are o suprafata totala de aproape 26.500 mp, fiind proprietatea privata a unor persoane fizice.Cu alte cuvinte, administratia Firea vrea sa le ceara consilierilor generali girul pentru a permite unor oameni de afaceri - printre care Elena Borcea si Violeta Calin (mama si sora lui Cristian Borcea - n.red.) - sa construiasca, la 30 de metri de malul lacului Tei, mai multe blocuri inalte. Fiecare dintre aceste blocuri ar urma sa aiba - potrivit documentatiei de urbanism postata in dezbatere publica - doua subsoluri si 14 etaje.Conform avizului arhitectului-sef al municipiului Bucuresti, Stefan Dumitrascu, prin acest PUZ se propune ca procentul maxim de ocupare a terenului sa fie de 45%, iar retragerea minima fata de malul lacului, de 30 de metri. Regimul maxim de inaltime prevazut este 2S+P+14E.Conform Planului Urbanistic General al Municipiului Bucuresti, aprobat cu hotararea CGMB nr. 269/2000 (cu modificarile si completarile ulterioare), imobilul este situat in M2 - subzona mixta cu cladiri, ce are regim de construire continuu sau discontinuu si inaltimi maxime de P+14.Reamintim ca omul de afaceri Cristian Borcea a fost condamnat in doua dosare la o pedeapsa totala de 7 ani si 6 luni, pentru fapte de coruptie. A fost inchis de doua ori. In prezent, e in libertate.