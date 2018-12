Firea vrea sa mute trei spitale, printre care si Maternitatea Giulesti

Ziare.

Este vorba despre Spitalul Clinic de Obstetrica si Ginecologie "Prof. Dr. Panait Sirbu" sau Maternitatea Giulesti, Spitalul Clinic "Dr. I. Cantacuzino" si Spitalul Clinic De Chirurgie Oro-maxilo-faciala "prof. Dr. Dan Teodorescu"."In ce priveste discutia publica si legitima privind situatia din spitale, vin in fata dumneavoastra cu un proiect pe care va adresez rugamintea sa il aprobati: achizitionarea unor imobile pentru relocarea a trei unitati spitalicesti, care isi desfasoara activitatea in conditii care nu respecta normele europene.Este vorba despre spitalul Panait Sarbu sau Maternitatea Giulesti, pentru ca acum e intr-un imobil care a fost scoala de meserii. Are nevoie urgenta de un imobil nou, adecvat, care sa indeplineasca criteriile Ministerului Sanatatii si Directiei de Sanatate Publica.Apoi, relocarea partiala a spitalului Cantacuzino si un imobil pentru Clinica de chirurgie Oro-maxilo-faciala Dan Teodorescu", a declarat Gabriela Firea, miercuri, la inceputul sedintei.Amintim, in context, ca situatia de la Maternitatea Giulesti este in atentia publica dupa ce peste 35 de bebelusi nascuti aici au fost confirmati a fi infectati cu stafilococ auriu.