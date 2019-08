Firea zice ca Celine Dion vrea sa vina in concert la Bucuresti

Ziare.

" (Pe Arena Nationala - n.r.) prioritate au competitiile sportive, sub nicio forma nu dorim sa le punem in pericol, dar sunt si solicitari care merita sa fie analizate, pentru organizarea unor alte tipuri de evenimente, mari concerte. Avem acum, spre exemplu, venita solicitarea la PMB - Directia Investitii, din partea impresarilor unei artiste internationale, pe care sunt convinsa ca vor sa o vada cat mai multi romani la Bucuresti, si anume Celine Dion.Perioada in care ar putea sa vina la Bucuresti este vara viitoare. Cu siguranta vom vorbi cu Federatia Romana de Fotbal, cu reprezentantii echipelor care inchiriaza de obicei Arena si ne vom pune de acord si sa stabilim, bineinteles, impreuna acest calendar. Dar din verificarile pe care le-am facut pana acum nu ar pune in pericol calendarul competitional", a aratat Gabriela Firea, intr-o declaratie de presa sustinuta la Arena Nationala.