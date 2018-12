Flashmob cu masti chirurgicale organizat, miercuri, in fata Primariei Capitalei

Ziare.

com

Participantii se vor plimba pe trotuarul din fata Primariei Capitalei si vor purta masti chirurgicale pe nas si gura, vrand sa traga un semnal de alarma cu privire la calitatea aerului din Bucuresti."Daca nici tu nu mai poti respira in Bucuresti si te ingrijoreaza nivelul crescut de poluare, care ne poate imbolnavi, mai ales copiii, daca te ingrijoreaza si avertismentele Comisiei Europene, care, in luna mai, actiona in judecata Romania pentru nerespectarea valorilor-limita de calitate a aerului convenite la nivel european, pune-ti masca!Contribuie astfel la o campanie de constientizare initiata de Grupul de Initiativa Civica Kiseleff si sustinuta de CeRe. Acesta e primul pas din campania noastra", transmit organizatorii.Acestia sustin ca acum legislatia romaneasca privind calitatea aerului nu respecta cerintele europene, ca monitorizarea calitatii aerului este incompleta si mai multe substante poluante inregistreaza valori peste limitele stabilite de catre Uniunea Europeana sau cele recomandate de catre Organizatia Mondiala a Sanatatii."Populatia nu are o modalitate la indemana pentru a evalua in mod realist calitatea aerului pe care il respira", se arata in comunicatul transmis de Grupul de Initiativa Civica Kiseleff.Grupul anunta si ca in prezent strange semnaturi de sustinere a acestui demers din partea grupurilor civice si organizatiilor neguvernamentale preocupate de subiectul calitatii aerului din Bucuresti, adaugand ca o scrisoare publica pe aceasta tema urmeaza sa le fie transmisa primarului Gabriela Firea si consilierilor generali.A.G.