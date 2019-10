Fondatoarele asociatiei ''Daruieste viata'' critica o postare a Gabrielei Firea: Ce fel de om trebuie sa fii sa iti bati joc de implicarea oamenilor si de cauza copiilor bolnavi de cancer?

Foto: Captura Facebook/ Oana Gheorghiu

Ziare.

com

"In mod normal am ignora o astfel de postare, mai ales atunci cand vine de la o persoana pe care nu o cunoastem, care nu ne cunoaste, despre care n-avem nicio idee.Dar cand Gabriela Firea, primarul Bucurestiului, omul care gestioneaza bugetul si resursele celui mai mare oras din tara, share-uieste asa ceva, defecand pe implicarea si sustinerea a peste 260.000 de romani, care au decis sa construiasca un spital pentru copiii bolnavi de cancer, primul dupa 30 de ani, asta nu poate sa ramana necunoscut", se arata in postarea de pe contul Oanei Gheorghiu, in care este etichetata si Carmen Uscatu.Acestea fac referire la o postare a Gabrielei Firea, tot de pe Facebook. Primarul general a distribuit pe contul personal o fotografie cu un mesaj care ataca initiativa de construire a spitalului pentru copii."Astia cacare face ei un spital vrea sa doneze Pintea un aparat da radioterapie! Da ce? Luati unu din aia 35 da milioane euroi donati! Nu asa ati macanit la teveu, caca luati voi?Sa dea la saraci Pintea!Da' mai stati putin caca vine Vladut regele medicamentelor si va da el din aia 15 milioane da la PLUS scuzi de la Magicacamp!#marscumanipularile", este mesajul din poza distribuita de edil.Sorina Pintea este ministrul demis al Sanatatii, iar "Vladut" din postare se refera la Vlad Voiculescu, fost ministru al Sanatatii in Guvernul Ciolos."Ce fel de om trebuie sa fii sa iti bati joc de implicarea oamenilor si de cauza copiilor bolnavi de cancer, in timp ce porti cruci si te declari credincios si in timp ce ai avut miliarde pe mana si nu ai facut nimic?Cum e posibil? Si ce fel de oameni apreciaza asta?", mai noteaza Oana Gheorghiu pe reteaua sociala.Iata si o captura de ecran cu postarea Gabrielei Firea:Pana acum, postarea fondatoarei "Daruieste viata" are cateva sute de comentarii si distribuiri in mediul online, dar si peste 1.500 de aprecieri.Majoritatea internautilor au criticat postarea edilului."Asta nu este om este vipera!", "Niciodata nu s-a postat ceva atat de ingrozitor! Mi-e scarba de firea, o dispretuiesc profund. Sa-i spun " sa-ti fie rusine"? nu, nu-i spun pentru ca nu-i este si oricum e prea putin" sau "Ce sa astepti de la o inculta, o tata plina de venin pt toti cei ce vor sa faca o fapta buna?! Rusine e putin spus unei asemenea creaturi!" - au fost doar cateva dintre sutele de comentarii.Un utilizator a remarcat ca "daca nu este fake (postarea - n.red.), este deosebit de grav".Oana Gheorghiu i-a replicat: "Nu este fake, acesta e contul personal al dnei Firea. Pe contul acesta dna Firea scrie de ceva ani, are peste 2800 de prieteni, inclusiv sotul, care ma gandesc ca nu se imprietenea cu un cont fals, inclusiv jurnalisti seriosi. Are peste 32000 de urmaritori. Daca era un cont fals avea timp si motive sa ceara FB sa il stearga, mai ales ca acolo sunt multe poze personale, cu familia si copiii".