"Gabriela Firea a promis fluidizarea traficului, nu cresterea nuptialitatii. Voucherele - mita electorala" Interviu cu Mircea Kivu

Vorbim despre un oras foarte bogat, cu multe firme private, in plina dezvoltare, cu oameni care merg in vacante in strainatate si au masini de lux. Cum se face ca avem 7 primari PSD, unii cu sanse mari de a fi realesi?

In cate categorii ati imparti dvs electoratul din Bucuresti si cam care sunt proportiile?

Vazand cum arata Capitala si toate problemele ei care se cronicizeaza, cum e posibil ca Gabriela Firea sa se mentina pe locul 1 in sondaje (sau e doar un mit)?

Cum comentati politica voucherelor? A reusit astfel G. Firea sa isi cumpere/fidelizeze electoratul?

E pur si simplu mita electorala.

De ce nu am auzit in ultimii 4 ani despre mari scandaluri de coruptie la nivelul Capitalei? A obosit DNA-ul, nu s-a mai furat in regimul Firea-PSD, Opozitia a facut blat? Care sa fie explicatiile?

Vorbim despre capitala Romaniei, tara membra a UE, uniune in care se discuta despre digitalizare, transport eco si alte nazdravanii, iar noua ne crapa tevile de apa calda pentru ca sunt de pe vremea lui Ceausescu. Intr-o alta capitala din UE credeti ca primarul si-ar fi dat demisia daca se intampla asa ceva, de rusine sau la presiunea publica?

A parazitat conflictul politic la nivel inalt, central (Dragnea vs Iohannis, legile justitiei in Parlament etc) dezbaterea continua, care ar fi fost atat de necesara, despre tot ceea ce se intampla in Bucuresti?

Cum ati caracteriza mandatul Gabrielei Firea, ce eticheta i-ati pune?

Cum comparati administratia Boc si administratia Firea, Clujul si Bucurestiul fiind amandoua "orase de stransura", cum spuneti dvs, cu locuitori de toate felurile si veniti din multe alte zone ale tarii?

Care ar trebui sa fie prioritatile unui bun primar, tinand cont ca nu vorbim despre presedintele tarii sau despre un parlamentar, ci despre 'gospodarul sef' al unei localitati?

Credeti ca sunt prea multe si prea grave problemele Capitalei astfel incat, desi contracandidatii actualului PG se razboiesc in public, dar, de fapt, nimeni nu ar vrea cu adevarat sa se inhame la rezolvarea lor?

De ce nu si-a "crescut" PNL, cel mai mare partid anti-PSD, un primar general si 6 primari de sectoare in ultimii patru ani, dupa esecul usturator din 2016?

Dar care sunt, in momentul de fata, obstacolele in calea sustinerii unui candidat unic al Opozitiei bucurestene?

De ce spuneti ca "e clar" ca nu vom avea alegeri in doua tururi la primarie?

In aceste conditii, cum ar putea castiga, totusi, partidele de dreapta in Capitala si cine i-ar putea aduce la urne in numar mare pe bucuresteni?

Daca nu, prezenta va fi scazuta si se va repeta scenariul din 2016, afirma sociologul Mircea Kivu.Intr-un interviu acordatvorbeste despre mita electorala data de Gabriela Firea prin intermediul voucherelor, despre promisiunile neonorate de actualul primar general si dezvoltarea haotica a orasului, dupa un Plan de Urbanism General vechi de 20 de ani, dar si despre absenta presiunii publice, efectul pervers al infiintarii companiilor municipale sau masurile nepopulare pe care ar trebui sa si le asume un viitor primar general care ar dori sa rezolve problemele grave ale Capitalei."In campanie, G. Firea a promis fluidizarea traficului. Deci prioritare ar trebui sa fie investitiile pentru trafic. In campanie nu a promis cresterea nuptialitatii in oras. Deci n-ar avea de ce sa acorde stimulente financiare pentru constituirea familiilor", puncteaza sociologul in interviul acordat2016 a fost un an in care PSD a castigat pe toata linia, nu doar in Bucuresti, pe fondul absentei rezultatelor pozitive ale guvernarii "tehnocrate", al fragmentarii partidelor de dreapta, care au prezentat candidati multi si slabi, si al lipsei de notorietate a candidatilor USB.Cred ca principala linie de demarcatie e intre. Exista o categorie de electorat, mai putin vocala (si de aceea adesea ignorata), care este amatoare de petreceri populare, targuri de Craciun (ati vazut ce inghesuiala a fost acolo?), iluminatii colorate etc. Oameni indeobste pasivi, care asteapta de la guvernanti "sa dea" (de exemplu, vouchere). Nu sunt foarte multi, as zice sub un sfert din electorat.Restul,. Unii sunt cei care(cand stau cu orele in trafic, cand caloriferele sunt reci, cand vad cum se deterioreaza patrimoniul construit, cand respira un aer toxic), dupa care conchid ca "Ce, parca altii sunt mai buni? Toti promit, pana se vad cu sacii in caruta".Ceilalti suntchiar daca aceasta isi croieste drum cu dificultate printre complicate tesaturi de interese.Daca ne referim la sondajele despre increderea in principalii actori politici (unde G. Firea se situeaza de obicei pe locul al doilea, dupa Klaus Iohannis), o parte a explicatiei sta in notorietatea mare a personajului - prezent sub diferite ipostaze pe scena publica de vreo 20 de ani.Nu trebuie uitat ca la asemenea sondaje raspund de obicei oameni din toata tara, care stiu relativ putine lucruri despre problemele Bucurestiului, dar vad frecvent interventiile televizate ale sale, impanate cu afirmatii impresionante, greu verificabile.Deocamdata nu avem sondaje relevante privind distributia intentiilor de vot ale bucurestenilor, pentru ca nu cunoastem competitorii. Pana astazi, Gabriela Firea este singurul candidat cert, restul sunt ipoteze.De fapt, prin voucherele astea Primaria incaseaza bani de la toti platitorii de taxe locale si ii distribuie catre un numar redus de beneficiari. Acelasi lucru il face si atunci cand, cu aceiasi bani colectati de la toti contribuabilii, subventioneaza gigacaloria pentru o parte din locuitori etc.Nici macar, cat timp de unele vouchere (pentru biciclete, pentru benzina celor care-si duc copiii la scoala, pentru cei care se casatoresc) nu beneficiaza cei mai nevoiasi bucuresteni.Pentru ca au pus la punct sistemul de a fura cu acte in regula, prin asa-zisele companii municipale. Acolo angajezi pe cine vrei, cu ce salariu vrei, iar intreprinderea incheie ce contracte vrea, cu cine vrea.Si-apoi, sa nu uitam, parca nici anticoruptia nu mai e ce-a fost.Mai intai, intr-o capitala europeana sistemul de alimentare cu energie termica nu este lasat in paragina si datoriile catre furnizor sunt platite la timp.Apoi, ca sa existe demisie trebuie sa existe. Din pacate, la protestul organizat atunci cand sute de blocuri erau neincalzite au fost prezenti vreo 15 cetateni.A parazitat (prin amanarea nepermisa a discutiilor privind candidaturile) si paraziteaza in continuare. De exemplu, eventualitatea alegerilor parlamentare anticipate face probabila suprapunerea partiala a celor doua campanii electorale.In conditiile in care PNL, USR-PLUS si PMP se vor afla in competitie la parlamentare, va fi foarte complicata, din punctul de vedere al comunicarii, sustinerea simultana a unui candidat comun la Primaria Generala.. Face o groaza de promisiuni, de la strategii de imbunatatire a calitatii aerului si planuri de mobilitate urbana integrata la dispecerate de taxi, benzi unice pentru transportul in comun, centrale noi de producere a energiei termice in cogenerare, hipodrom si revitalizarea cartierului evreiesc, darInteresant e ca le anunta cu atata convingere, uitandu-se drept in camerele de filmat, incat oamenii o cred. Dupa care uita atat ea, cat si alegatorii.Simptomatic pentru administratia Bucurestiului este faptul ca Planul de Urbanism General (PUG) al orasului este vechi de 20 de ani, valabilitatea fiindu-i prelungita periodic. De aici, dezvoltarea haotica a orasului.Recunosc, stiu putine lucruri despre organizarea administratiei clujene (dar stiu ca ma bucur de cate ori am prilejul sa calc pe acolo). Cred ca una din chei este o relatie normala cu cetatenii, bazata pe(bugetele participative sunt o reusita) si cu consiliul local.Desigur e mult marketing si la Cluj. Dar deosebirea e ca. Tocmai de aceea, atunci cand apare alaturi de Simona Halep, Emil Boc este aplaudat.Prioritatile ar trebui stabilite in functie de proiectul pe care l-ai propus alegatorilor. In mod normal, la alegeri, fiecare candidat ar trebui sa spuna: "eu propun ca, dupa X (de preferinta, 4) ani, orasul sa fie asa".Odata ce alegatorii au votat pentru unul dintre proiecte, prioritare devin masurile care duc la realizarea acestuia.De exemplu, in campanie G. Firea a promis fluidizarea traficului. Deci prioritare ar trebui sa fie investitiile pentru trafic. In campanie nu a promis cresterea nuptialitatii in oras. Deci n-ar avea de ce sa acorde stimulente financiare pentru constituirea familiilor.Capitala are, intr-adevar,. Este suficient sa ne gandim la sistemul de distributie a energiei termice, aflat la un pas de colaps. Sau la traficul sufocat de cresterea continua a numarului de automobile prezente intr-un spatiu finit.Rezolvarea presupune si masuri nepopulare: transformarea temporara a orasului intr-un santier pentru inlocuirea tevilor uzate, restrictii de circulatie in zona centrala etc.Candidatii pentru functia de primar general au preferat sa ocoleasca enuntarea acestor adevaruri si, odata alesi, sa adopte masurile nepopulare. Deci n-as zice ca politicienilor nu le surade functia de lider al celui mai mare oras al tarii, dar nu le place ideea de a-si asuma si partile mai putin placute ale acesteia.Din pacate, PNL ramane un partid in care decizia este concentrata la varf. Au existat incercari de la baza de construire a unor candidaturi credibile pornind de la organizatia locala, dar ele au fost ignorate de conducerea centrala, aparent preocupata excesiv de lupta politica la nivel national.Ideea de a stabili candidatul exclusiv in functie de sondajele de opinie, adica de notorietatea nespecifica, mi se pare eronata.Ca si in 2016,. Evident, ar putea lua in considerare varianta sustinerii unui candidat comun al Opozitiei, dar pentru asta va trebui sa treaca peste multe orgolii.Nu exista niciun obstacol. Toate partidele relevante afirma ca, in conditiile in care e clar ca va fi un singur tur de scrutin, este necesara prezentarea unui singur candidat care sa se opuna actualului primar general. Problema decurge din faptul ca fiecare partid face aceasta afirmatie separat, iar in subsidiar afirma ca acest candidat ar trebui sa fie cel desemnat de el.De fapt, problema e complicata si nu se rezuma la desemnarea candidatului pentru primar general. Sunt in joc si cele 6 mandate de la primariile de sector, unde e cam aceeasi situatie:. De aceea, negocierile intre partide trebuie sa cuprinda toate pozitiile.Si mai e ceva:. Daca el este cunoscut drept reprezentant al unui anumit partid, acel partid va fi avantajat in distribuirea mandatelor de consilier. De aici, retineri suplimentare, mai ales din partea organizatiilor locale ale partidelor implicate, cele din randul carora se vor alcatui listele de candidati la consilii.E usor sa spui "candidat unic", dar trebuie discutatasub care va fi sustinut acesta: alianta electorala, candidatura independenta, eventual si liste comune... variantele sunt multe si presupun negocieri complicate.Din pacate, timpul nu asteapta: daca alegerile vor fi la inceputul lui iunie, strangerea semnaturilor de sustinere trebuie sa inceapa cam in primele zile ale lui martie. Din aceste motive, pe masura ce trece timpul,Sper ca intelepciunea politicienilor damboviteni sa ma contrazica.In primul rand, nu e de dorit.O schimbare a sistemului electoral in ajunul alegerilor ar deschide o cutie a Pandorei cu consecinte grave. Va face posibil ca fiecare guvern viitor sa modifice legile electorale conform propriului interes.Apoi, in conditiile in care doua partide puternice in Parlament (PSD si UDMR) se opun deschis modificarii, iar un al treilea - PNL - are o pozitie ambigua, nu vad cum s-ar putea intampla.Cred ca cel mai bun lucru la care ne-am putea astepta in conditiile actuale (sau imediat dupa alegerile parlamentare) ar fi modificarea legii in sensul revenirii la alegerile in doua tururi, cu aplicabilitate la urmatoarele alegeri.In 2016, am avut cea mai scazuta participare la alegerile locale din istoria post-decembrista (48% in tara, 33% in Bucuresti).. Aceasta regula este valabila mai ales pentru al doilea tip de "nemultumiti" pe care l-am indicat mai devreme.Daca PNL, USR si PLUS vor reusi sa ajunga la un acord in baza caruia sa prezinte un candidat unic (de fapt, 7, caci nu trebuie uitate sectoarele!), atunci alegatorii vor crede in posibilitatea ca acesta sa castige si vor vota in numar mare.Daca nu, prezenta va fi scazuta, iar voturile celor nemultumiti de prestatia administratiei actuale se vor imparti intre 3-4 candidati, conform scenariului exersat in 2016.Daca partidele care reprezinta actuala Opozitie in Capitala vor reusi sa actioneze in interesul cetatenilor, sustinand candidati unici, vor dovedi prin aceasta responsabilitate, ceea ce va constitui un