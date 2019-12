Gabriela Firea anunta ca va candida pentru un nou mandat la Primaria Capitalei

Ziare.

Primarul general Gabriela Firea a anuntat, duminica, intrebata la Antena 3, daca va candida pentru un nou mandat, ca va face acest lucru, pentru ca vrea sa termine ceea ce a inceput."Daca sunt sanatoasa, ceea ce sunt acum si multumesc medicilor de la Cantacuzino si Colentina, cu siguranta doresc sa candidez pentru ca vreau sa termin ceea ce am inceput. Nu vad de ce nu as candida, pentru ca trei ani de zile am muncit de dimineata pana noaptea. Familia nu m-a vazut decat in weekend-uri. Nu mai vorbesc de sacrificii", a spus primarul Gabriela Firea.Firea a lansat si o provocare premierului Ludovic Orban: "Il astept pe domnul Orban in emisiune oricand sa lamurim chestiunile administrative. Daca este in stare. Eu cred ca nu este", a spus primarul general.Gabriela Firea este la primul mandat de primar al Capitalei.