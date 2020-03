Gabriela Firea cere Ziare.com sa modifice, de urgenta, doua titluri care nu ii convin. Morcovul nu iese la fel de usor ca sarma?

Ziare.

Este vorba despre articolele Firea cere sa se discute in CSAT despre poluarea din Bucuresti. A acuzat fara dovezi, a tipat la jurnalisti si a aratat poze cu animale moarte si Firea, intrebata de anularea Vinietei Oxigen dupa "referendumul" de pe Facebook: Cine nu e online nu exista Astfel, in solicitarea de rectificare, Gabriela Firea cere "de urgenta" modificarea titlurilor articolelor realizate, motivele invocate fiind:- jurnalista nu a participat in sala la conferinta de presa!!!- in titlu informatiile sunt redate incomplet!!!- afirmatiile sunt scoase din contextHai sa vedem despre ce este vorba:1. In cazul articolului "Firea, intrebata de anularea Vinietei Oxigen dupa 'referendumul' de pe Facebook: Cine nu e online nu exista", Gabriela Firea ne reproseaza ca "a avut o declaratie mult mai ampla, in care a explicat, la fel ca si in conferinta de presa dedicata vinietei Oxigen, care au fost motivele pentru care s-a decis renuntarea la aceasta masura" si aceasta nu se regaseste in titlu, ceea ce considera ca e "incorect, tendentios si lipsit de profesionalism".O invitam pe dna inca primar sa citeasca si articolul, unde este redata intreaga declaratie, chiar daca cele mai multe afrmatii, asa cum spune si ea, le mai facuse si cu alte ocazii.Astfel, consideram ca, in acest caz, DATORIA FATA DE CITITORII NOSTRI, singura pe care o avem, ne-am facut-o cu profesionalism, asa cum o facem zi de zi.Sigur, declaratia dnei primar ca "Toata viata se desfasoara in online, cine nu este online nu exista" frapeaza, mai ales in contextul in care era vorba despretrafic infernal din Bucuresti, care se desfasoara in offline, cu efecte dure asupra vietii de zi cu zi a bucurestenilor.Daca dna Firea poate este nemultumita ca "i-a scapat" aceasta exprimare care ii poate ofensa pe votantii ei traditionali, asta nu mai e problema noastra.2. In ce priveste cel de-al doilea articol, primarul general este nemultumit de titlul "Firea cere sa se discute in CSAT despre poluarea din Bucuresti. A acuzat fara dovezi, a tipat la jurnalisti si a aratat poze cu animale moarte", sustinand ca "NU a facut nici un fel de acuze in timpul conferintei de presa, a specificat in repetate randuri ca NU doreste sa acuze pe nimeni, NU a ridicat tonul, iar 'pozele cu animale moarte' ilustreaza, pe langa multe alte fotografii, tonele de deseuri abandonate la periferia Bucurestiului descoperite de Politia Locala".Ii transmitem dnei primar general ca daca repeta la fiecare doua fraze ca nu vrea sa acuze pe nimeni, asta nu inseamna ca nu o face. De exemplu: a spus ca "nu sunt speculatii, banuieli, avem informatii" despre "CET-urile Grozavesti sau Progresul", care "este posibil sa fi ars mai multa pacura". La fel, despre "cei 118 de agenti economici si institutii care detin de la Agentia de Mediu instalatii de arderi autorizate ale deseurilor", sau gropile de gunoi Drajna, Glina si Chiajna despre care a sustinut ca "a primit informatii ca si acolo au fost arderi necontrolate in noaptea de duminica spre luni".La astfel de acuzatii fara dovezi ne-am referit in titlu, considerand ca e o atitudine care nu ajuta in niciun fel intr-o problema extrem de ingrijoratoare pentru bucuresteni in aceasta perioada. Ne asteptam de la un oficial de rangul dnei Firea sa dea dovada de mai multa responsabilitate in astfel de situatii grave si sensibile in acelasi timp.In ce priveste pozele cu animale moarte si relevanta lor, dar si tonul ridicat si rastit pe care l-a folosit cand a raspuns jurnalistilor, credem ca este edificatoare inregistrarea video pe care cititorii o pot gasi in articol.Dincolo insa de toate aceste explicatii,, consideramca un oficial sa ne solicite modificarea unui titlu doar pentru ca nu ii convine. Exista cazuri in care publicam o informatie eronata, ni se semnaleaza si imediat publicam si erata - se intampla uneori si atunci ne asumam si corectam. Dar nimeni pana in acest moment nu ne-a mai solicitat sa modificam un titlu pentru ca nu ii convine, pentru ca probabil da prost intr-o competitie in care dna Firea intra nu sub cele mai bune auspicii.De aici, din online, pare ca in cazul dnei Firea morcovul nu iese la fel de usor ca sarma.PS: Speram sa nu ne cereti sa modificam si acest titlu, este un text de opinie exprimat de redactia Ziare.com ca raspuns la o atitudine si solicitari pe care le consideram inadmisibile. Iar daca ne veti da in judecata, asa cum ne amenintati, ne vom alatura celor 14 procese pe care le-ati intentat unor rivali politici sau jurnalisti, pe banii bucurestenilor Redam mai jos integral solicitarea dnei Firea, iar, pentru o buna informare a cititorilor, am publicat obiectiile Gabrielei Firea si in cadrul articolelor respective.