Gabriela Firea: Doar la Bucuresti nu avem voie sa organizam concerte, trebuie sa traim ca in grota

"Nu vor sa ne dea acesti bani. Proiectul de buget a cuprins 55% pentru Primaria Capitalei - cota din impozitul pe venit. Cand a ajuns la Monitorul Oficial se mai taiasera 5 procente. Ei stiu foarte bine ca aceasta suma nu ajunge sa achitam facturile pentru transportul public in comun, pentru termoficare, pentru 19 spitale, pentru 14 teatre. Vin cu aceasta marota de pe Facebook ca s-au facut 2-3 concerte. Concertele sunt solicitate, sunt sume infime, nu pot fi comparate cu sumele pe care le plateste PMB pentru subventii sau pentru obiectivele de investitii", a declarat Gabriela Firea la Antena3.Potrivit primarului Capitalei, in toata tara se organizeaza de ziua orasului, de Craciun sau de Revelion cate un concert."Doar la Bucuresti nu avem voie sa organizam, trebuie sa traim ca in grota, trebuie sa traim ca in Evul Mediu pentru ca asa spune PNL. Ce pot sa fac?", a adaugat Firea.Pe de alta parte, ministrul Finantelor Publice, Florin Citu, afirma ca in cele 18 companii functionale infiintare de primarul Gabriela Firea, lucreaza 4.500 de oameni care au salarii mai mari decat in sectorul privat.Acesta sustine ca Primaria Capitalei a platit un miliard de lei pentru capitalizarea acestor companii.Marti seara, Florin Citu a prezentat situatia cheltuielilor de personal la companiile municipale, din care rezulta ca acestea reprezinta intre 72% si 100% din totalul cheltuielilor de exploatare.