Gabriela Firea face referendum, pe Facebook, pentru taxa Oxigen

Ziare.

com

Intrebarea la care locuitorii Capitalei sunt indemnati sa raspunda este "Sunteti de acord cu interzicerea circulatiei masinilor care polueaza in centrul orasului si cu introducerea vinietei Oxigen pentru restul Bucurestiului?" si a fost publicata joi de Gabriela Firea pe Facebook.Raspunsurile sunt asteptate pe pagina de socializare sau pe e-mail pana luni, 24 februarie."Va intreb direct, dragi bucuresteni. Sunteti de acord cu acest proiect? Oxigen pentru Bucuresti? Sunteti de acord sa fie interzise in centru masinile care polueaza non-euro, euro 1 si euro 2, iar euro 3 sa plateasca vinieta, iar in restul orasului sa plateasca vinieta si cele care polueaza foarte intens? Sau nu sunteti de acord. Ar fi pacat sa pierdem acest moment si sa nu aflu direct opinia dumneavoastra", a spus Gabriela Firea.De la 1 martie, masinile sub Euro 4 vor plati vinieta Oxigen, iar masinile sub Euro 3 nu vor mai avea acces in centrul orasului. Autoturismele Euro 4 vor plati vinieta din 2021.Mai mult, potrivit unui amendament al acestui proiect, masinile non-euro, Euro 1 si Euro 2, nu vor mai avea voie deloc in Bucuresti de la 1 ianuarie 2022, iar pentru cele Euro 3 restrictia este valabila din anul 2024. Potrivit aceluiasi amendament, sunt exceptate de la plata vinietei scuterele si motocicletele, dar si autovehiculele cu norma de poluare Euro 3 care functioneaza cu GNL, GNC si GPL.Tarifele variaza in functie de gradul de poluare al masinii, de la 500 de lei la 1.900 de lei pe an.