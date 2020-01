Gabriela Firea merge inainte pentru un nou mandat. Care e rostul strategiei agresive si cum poate castiga Interviu

Oana Marinescu, Gabriela Firea si-a anuntat candidatura pentru al doilea mandat, cu destula dezinvoltura, in toiul crizei apei calde si al discutiilor legate de calitatea aerului din Bucuresti. Pe ce isi bazeaza actualul primar optimismul?

Putem observa un surplus de comunicare din partea primarului. Comitete de gripa, declaratii panicarde despre coronavirusul din China. Nimic insa despre calitate aerului din Bucuresti. E o strategie eficienta? Marti, Gabriela Firea a aparut la sedinta publica purtand o masca pe fata.

Pe cat de prezenta e pe palierul acesta administrativ, pe atat de absenta e din zona politica. Anul trecut, sa nu uitam, doamna Firea voia sa il detroneze pe Liviu Dragnea si sa preia sefia PSD. Nu mai are ambitii politice sau in acest moment mai degraba ii deservesc?

Oana Marinescu, nu mai e asa mult pana la alegerile locale si inca nu stim cine o va contracandida pe Firea. Stim ca Alianta 2020 va trebui sa aleaga intre Vlad Voiculescu, sustinut de PLUS, si Nicusor Dan, sustinut, dar ambiguu, de USR. Liberalii inca nu au desemnat un candidat. Cum arata acest tablou de start?

Va puteti da insa seama de cum se pozitioneaza potentialii candidati. Din acest punct de vedere, unde vedeti pontentialul si unde vulnerabilitatile?

Am rugat-o pe Oana Marinescu sa analizeze felul in care Gabriela Firea s-a pozitionat pe linia de start pentru alegerile locale si strategia de comunicare pe care a adoptat-o.Nu este optimism, este agresivitate. Acesta este felul in care Gabriela Firea se pozitioneaza public: agresiv. Nu are niciun pic de simt al oportunitatii, al empatiei, al intelegerii contextului. Ii lipseste cu desavarsire o minima politete a discursului public.Pare sa considere ca invocarea lui Dumnezeu, pozele la biserica si cu icoane o absolva de responsabilitatea propriului ei comportament si discurs in public.Cum nu are solutii pentru problemele cu care se confrunta bucurestenii si, implicit, cu care se confrunta ea ca primar, prefera sa treaca totul din registrul politicilor publice - unde este repetenta - in registrul de zgomot: comunicarea politica agresiva.Astfel, cum ridica vreun stakeholder o problema fundamentata, ea nu se uita la problema pentru a o rezolva, ci are alte tactici:1. Se face ca se uita la problema, pentru a da bine in cadru si ca sa poata sa posteze pe Facebook si sa apara in presa.2. Incearca decredibilizarea stakeholder-ului respectiv, de obicei definindu-se pe ea ca pe o "victima" a unui atac politicianist si lansand diverse atacuri si amenintari la adresa celui care a vorbit.3. Minimalizeaza problema, o neaga, o redefineste pentru a parea mai putin grava sau chiar o facatura.4. Lanseaza o ofensiva agresiva de imagine. Bucurestiul l-a avut primar pe Pache Protopopescu, care a construit cu viziune o capitala moderna, si o are pe Gabriela Firea care construieste egocentric o imagine a capitalei fixata pe ea insasi, in timp ce, in viata reala orasul se prabuseste in chinuri.Ofensiva aceasta se face in diverse feluri, pe care nu le voi dezvolta acum.Lansarea candidaturii in toiul crizei apei calde si al discutiilor legate de calitatea aerului combina tacticile 2, 3 si 4 descrise mai sus: pentru ea chestiunile respective sunt insignifiante, ea se considera o victima a atacurilor politice, prin urmare raspunde politic exact asa cum spune ea ca le arata dusmanilor si sustinatorilor ei cat e de tare: isi lanseaza candidatura ca sa mai fie primar 4 ani.Gabriela Firea stie ca trebuie sa domine agenda publica, sa o creeze. Prin urmare, se agata de subiecte, in felul ei: agresiv, iresponsabil, fara pic de empatie.As vrea sa subliniez o situatie socanta din punctul de vedere al comunicarii de criza, care arata inconstienta primaritei si a echipei sale.ASSMB a comunicat ca in Bucuresti sunt 1400 de cazuri de gripa, in timp de Ministerul Sanatatii comunica 92 de cazuri de gripa.Aceasta comunicare se produce pe fondul/ in contextul crizei legate de noul coronavirus, care este sursa de ingrijorare chiar si la noi. Intotdeauna cand e o situatie de criza trebuie sa analizezi foarte atent contextul, riscurile, consecintele deciziilor legate de ce si cum comunici. Sa anunti un numar atat de mare de imbolnaviri cu gripa, care nu este real/ corect, este o inconstienta: poti sadi panica intre oameni, poti duce la diverse comportamente gresite, poti induce ideea ca este o epidemie.In mod normal, trebuie sa te coordonezi cand e vorba de statistici. Pentru ca daca primaria sau o organizatie subordonata ei si controlata de ea da o situatie si Ministerul Sanatatii da alta situatie, iar diferentele sunt mari, ambele institutii se vor confrunta cu o problema de credibilitate, iar cetatenii vor fi confuzi: Pe cine sa asculte? De cine sa tina seama? Cat de grava e situatia?La cata credibilitate are primaria, probabil ca rezultatul acestei comunicari iresponsabile este ca si gripa ne va dezbina: fanii Gabrielei Firea vor crede ca e epidemie si ministerul ascunde ceva, oponentii ei vor vedea aici reconfirmarea intoxicarilor pe care le promoveaza primarita. Insa dintr-o perspectiva de responsabilitate institutionala, nivelul este sub zero.Cat despre coronavirus, nu primarita este cea in masura sa comunice, ci Ministerul Sanatatii. Iar autoritatile locale trebuie sa actioneze si sa comunice conform instructiunilor transmise de minister.Insa, pentru ca lucrurile puteau fi mai grave de atat, primarita s-a pozat marti cu masca pe fata (pusa gresit) si in halat ca sa se apere de "virusii guvernamentali". Nu stiu daca isi pune masca la computer ca sa se apere de virusi, dar daca voia sa faca referire la agentii patogeni, precum cei care genereaza gripa, pluralul corect este "virusuri". Acestde clovn care si-a uitat meseria doar adauga inca un nivel de iresponsabilitate: primarul general al Capitalei isi bate joc de cetateni, nu de guvernanti, din dorinta oarba de a-si face imagine cu orice pret.Gabriela Firea nu face administratie la Primaria Capitalei. Gabriela Firea face politica populista personala. Ea este in acea functie pentru un singur cetatean si acela nici nu sta in Bucuresti: Gabriela Firea.Nu face nimic pentru PSD, dar are nevoie sa se foloseasca de PSD. Ea are nevoie sa-si securizeze atat nivelul de popularitate la nivel de capitala si la nivel national, cat si pozitia de primar, pentru a avea o baza politica de negociere. Gabriela Firea nu are stofa de politician care sa se reinventeze sau sa-si gaseasca locul in partid daca pierde functia publica.Nu stiu daca Viorica Dancila, in unicitatea ei uluitoare, poate fi comparata cu cineva, dar ne arata un exemplu pentru cum poate ajunge o femeie politician din PSD odata ce nu mai e pe cai mari.Gabriela Firea are doua carti de jucat: alegerile intr-un singur tur si tocarea banilor din bugetul primariei pentru imaginea ei.Am vazut ca ultimul sondaj dat publicitatii ii da o sustinere suficient de mare ca sa ii asigure victoria in cazul unor alegeri cu un singur tur de scrutin, daca opozitia ramane atat de dezbinata ca si pana acum sau electoratul opozitiei se demobilizeaza. Ei bine, Gabriela Firea comunica pentru a-si tine in priza acesti alegatori. Pentru ei face circ. Nu mai poate creste. Nevoia ei este sa nu scada si sa se certe ceilalti.Situatia este proasta pentru Bucuresti, din punctul meu de vedere. Daca erau doua tururi de scrutin era minunat si pentru ca puteam sa-i vedem in arena pe cei trei candidati ai opozitiei. Si nu o spun de dragul spectacolului, ci pentru a creste presiunea pentru responsabilizarea candidatilor opozitiei.Bucurestiul este un oras traumatizat de primarii sai si de garniturile politice care s-au perindat la conducerea lui si la nivel central, si la nivel de sector. Riscul sa fie ales un primar al opozitiei care sa se dovedeasca incapabil sa conduca Bucurestiul trebuie si el sa fie luat in seama, tocmai pentru ca suntem patiti. Din pacate, nu am incredere in maturitatea si inteligenta politica a jucatorilor din acest tablou - iar printre jucatori includ si partidele.N-am sa intru in detalii. Voi spune cate un singur lucru, pe care il consider mai relevant. In cazul lui Nicusor Dan, poti sa stii administratie si sa salvezi cu succes cladiri si parcuri din Bucuresti, poti sa ai energia sa lupti pentru ceea ce-ti doresti, dar daca nu ai fler politic, nu ai tact si actionezi in contra-ritm cu cei care ar trebui sa te sustina, fara sa fii incluziv si orientat spre cooperare, asta inseamna ca poti sa fii incapabil sa iti duci la indeplinire mandatul.In cazul lui Vlad Voiculescu, poti sa fii un om bun si un profesionist extraordinar, poti sa vorbesti despre bunatate in cunostinta de cauza, dar fara sa reusesti ca mesajul tau sa ajunga sau sa fie corect inteles de cei care trebuie sa te voteze.In cazul Gabrielei Firea, milioanele de euro risipite din banii munciti de bucuresteni pe zaiafeturi si publicitate mincinoasa pot pacali doar o parte din cetatenii Capitalei, ceilalti vad si inteleg gradul de distrugere la care a ajuns Bucurestiul in ultimii patru ani, simt pe pielea lor falimentul acestui oras pe care ei il fac bogat, iar administratia il jupoaie de bani si de sansa.