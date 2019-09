Gabriela Firea s-a incurcat in calcule? Cum ajunge un taxi Euro 6 sa fie considerat "rabla"

Ziare.

Proiectul a si trecut de votul consilierilor, cu 30 de voturi pentru si 12 impotriva.La inceputul sedintei, Firea a prezentat in fata consilierilor si a presei cifrele referitoare la numarul licentelor de taxi din Bucuresti. "Din totalul de 10.055 de licente, potrivit legii 38, pe care le are Bucurestiul, 7.500 sunt legale si regulamentare, celelalte fiind in diverse stadii litigioase. Din aceste 7.500 de taximetre, 5.500 sunt poluante", a sustinut Firea.Astfel, edilul a mentionat ca intr-o prima etapa vor fi oferite 3.000 de vouchere a cate 15.000 de lei fiecare, iar in etapa a doua inca 2.500. Practic, asta pentru a scapa Capitala de cele 5.500 de masini poluante folosite de taximetristi, despre care vorbise mai devreme.Apoi, dupa trecerea proiectului in sedinta, Primaria Capitalei a transmis un comunicat de presain care prezinta cifrele oficiale. Insa in comunicatul PMB, in categoria masinilor poluante, intra si cele EURO 4 si chiar EURO 5.Iata cifrele oferite de PMB:"Cele 7.500 de autorizatii taxi valabile sunt pentru masini fabricate:- aprox. 2.800 intre anii 2005-2010 - respectiv EURO 1 - EURO 4- aprox. 2.100 intre anii 2011-2014 - respectiv EURO 5- aprox. 2.600 intre anii 2015-2019 - respectiv EURO 6".La un calcul simplu, observam ca in statisticile PMB figureaza 4.900 de taximetre cu tehnologie EURO 1 - 5, ceea ce inseamna ca Firea are de gand sa le inlocuiasca taximetristilor inclusiv masini EURO 6, ca sa ajunga la numarul de 5.500 de vouchere pe care are in plan sa le acorde in cele doua etape ale programului."Dupa calculul specialistilor Directiei de transporturi, o masina folosita de obicei pentru serviciul de taximetrie - de exemplu un Logan, cu norma de poluare EURO 6 - costa aproximativ 6.800 euro cu TVA.Daca participa la Programul RABLA National sau daca isi vinde direct masina actuala, cu norma de poluare sub EURO 4, taximetristul ar putea obtine minim 1.000 euro. Primaria Capitalei ii acorda voucherul de 3.000 euro, iar el trebuie sa asigure aproximativ 3.000 euro. Impartim efortul la jumatate", sustine Firea, citata in comunicat.Acum cateva saptamani, Firea a pus in dezbatare publica si un proiectul prin care vrea sa introduca taxa auto in Capitala.