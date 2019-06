Gabriela Firea se delimiteaza de CGMB dupa ce instanta a anulat, definitiv, un articol important din regulamentul de functionare

Ziare.

Reactia vine la o zi dupa ce doua organizatii neguvernamentale au anuntat ca instanta le-a dat dreptate, anuland art. 50 din Regulamentul de organizare si functionare al CGMB, cel care restrictiona accesul bucurestenilor la sedintele consiliului, contravenind cadrului legal in vigoare.Intr-un comunicat remis, marti seara, Ziare.com de Biroul de presa al Primariei Capitalei se precizeaza mai intai ca "Primarul General nu ia decizii privind accesul cetatenilor la sedintele CGMB, procesul fiind gestionat la nivelul acestui for".In plus, se mentioneaza faptul ca articolul anulat de Curtea de Apel "nu apartine Primarului General, Gabriela Firea", proiectul fiind "initiat de consilierii generali in urma cu patru ani, in 2015", articolul incriminat fiind preluat "ulterior, in ROF-ul actualizat in anul 2017"."Proiectul a fost aprobat prin HCGMB nr. 52/2017 de 35 consilieri generali, dintr-un numar de 50 consilieri in functie, deci cu o majoritate mai mare de 2/3", se mai arata, printre altele, in comunicatul citat.In plus, "articolul reglementeaza modul de acces la sedintele de consiliu si nu interzice accesul cetatenilor la astfel de dezbateri", precizeaza Primaria Capitalei.Totodata, este criticata decizia instantei.care vor sa se inscrie la cuvant sau vor sa participe la lucrarile CGMB.In orice institutie publica, locala sau centrala, fie ca vorbim de consilii locale, Parlamentul Romaniei si chiar Parlamentul European, accesul cetatenilor in sala se face in limita locurilor disponibile. In sala de consiliu a Primariei Capitalei sunt 127 de locuri, dintre care 55 sunt destinate consilierilor generali, 22 reprezentantilor mass-media si restul de 50 sunt destinate atat reprezentantilor primariei sau institutiilor subordonate care trebuie sa participe la sedinta pentru sustinerea proiectelor initiate, dar si cetatenilor sau persoanelor juridice", afirma Gabriela Firea, conform comunicatului citat.C.B.