Gabriela Firea spune ca Primaria ii va ajuta pe bucurestenii care vor sa-si schimbe masinile non-Euro

"Masinile non-Euro 1 si 2 nu vor mai avea acces in centrul Capitalei, Euro 3 vor trebui sa plateasca vinieta. Aceasta este prima etapa a programului. Pentru familiile care au masini non-Euro 1 sau 2, care nu mai pot sa intre in centru - sunt si unele cazuri sociale, vom discuta cu fiecare familie in parte", aspus Gabriela Firea, la Antena3.Potrivit primarului general, in cazul in care o familiile au doua sau trei masini, municipalitatea nu se va implica."Dar daca este singura masina care ajuta familia sa se deplaseze - poate au probleme sau vulnerabilitati, vom vedea cum putem sa sprijinim sa faca un buy-back si sa schimbe acea masina. Un sprijin concret pentru reinnoirea masinii", a mai spus primarul. Vinieta Oxigen intra in vigoare de la 1 martie 2020 . Astfel, proprietarii masinilor cu norme de poluare inferioare celei Euro 4 sunt obligati sa cumpere vinieta si au restrictii de a intra in zona de centru a Capitalei de luni pana vineri. 593.000 de proprietari de masini sunt vizati de aceasta masura.Mai mult, masinile non-euro, Euro 1 si Euro 2 nu vor mai avea voie deloc in Bucuresti de la 1 ianuarie 2022 si din 2024 pentru cele Euro 3.Sunt exceptate de la plata vinietei scuterele si motocicletele, dar si autovehiculele cu norma de poluare Euro 3 care functioneaza cu GNL, GNC si GPL.Iata tarifele impuse de Taxa Oxigen:* Non-euro - 15 lei/ zi, 300 lei/luna si 1.900 lei/an* Euro 1 - 15/zi, 250 lei/luna si 1.700 lei/an* Euro 2 - 15 lei/zi, 200 lei/luna, 1.500 lei/an* Euro 3 - 5 lei/zi, 100 lei/luna sau 700 lei/an* Euro 4 - 5 lei/zi, 80 lei/luna sau 500 lei/anImpunerea unor masuri pentru combaterea poluarii si traficului in Bucuersti este vitala, insa atat opozitia din CGMB, cat si unii specialisti de mediu sau drept au avertizat ca taxa dorita de Gabriela Firea nu rezolva problemele si chiar poate fi anulata in instanta pentru ca ar incalca dreptul la proprietate.