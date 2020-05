Gabriela Firea vrea sa fie redeschise parcurile si cimitirele: Cetatenii sunt foarte suparati

Ziare.

com

"Voi propune Comitetului Municipal pentru Situatii Speciale de Urgenta atat redeschiderea parcurilor din Capitala, cat si deschiderea cimitirelor, pentru ca asa cum stiti, si acestea sunt inchise si cetatenii sunt foarte suparati pentru ca nu au reusit sa ajunga nici in timpul zilelor de Paste", a declarat la Digi24 Gabriela Firea.Ea a spus, insa, ca nu va fi posibila deschiderea salilor de spectalole, a teatrelor sau inceperea altor manifestari socio-culturale."Pentru Capitala eu as pleda sa redeschidem parcurile, pentru ca eu cred ca oamenii au inteles ca nu e bine si nu este in avantajul lor sa se apropie de mai multe persoane sau si sa se reuneasca in grupuri, asa cum faceau inainte de pandemie, sau sa mearga in zona locurilor de joaca, unde inevitabil se creaza o anumita aglomeratie", a adaugat ea.Firea a dat, insa, o veste proasta familiilor care asteapta redeschiderea creselor si gradinitelor pana la toamna: "Este un risc foarte mare pe care nu stiu cine si-l asuma. Eu, una, nu mi-as asuma acest lucru. Eu nu o sustin. Eu cred ca este foarte periculos. Eu vad altfel situatia, anume un proiect de hotarare la Guvern, iar daca nu se va rezolva, atunci vom interveni prin colegii nostri senatori si deputati, adica o posibilitate ca unul dintre parinti sa ramana acasa cu copilul sau copii, dar sa primeasca o suma din partea statului, adica somajul tehnic de 75% sa fie continuat pentru unul dintre parinti".