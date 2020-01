Gabriela Firea vrea scandal cu orice pret

De ce se cearta edilul cu premierii

Fusul orar al primariei Capitalei

Un demnitar care porecleste alti demnitari

Daca n-ai bani de caviar, te multumesti cu mamaliguta, nu-i asa?

Raul trebuie taiat de la radacina. Altfel se va repeta

Iar vinovat nu este cel care a avut banii, dar i-a cheltuit pe altceva decat ceea ce era prioritar, ci Guvernul, care se hotaraste greu sa-i lase pe altii de izbeliste, ca sa astupe gaurile negre ale nechibzuitului primar general.Este evident ca edilul sef al Capitalei nu mai are bani, dupa ce i-a cheltuit fara noima, dar este la fel de evident ca, daca stia sa-i chibzuiasca tot anul si isi respecta prioritatile, nu punea in joc tocmai salariile.Sa-mi fie iertat daca imi incolteste in gand o banuiala cam malitioasa si ma intreb: oare s-au terminat banii pentru ca primaria a cheltuit fara socoteala sau a cheltuit fara socoteala anume ca sa se termine banii de salarii si sa-si mai gaseasca edilul sef inca un motiv de galceava, acuzand Guvernul ca nu i-a asigurat sumele cerute?N-as pune problema asa, daca doamna Firea nu s-ar fi etalat in fata noastra ca certareata din... fire. Certareata este putin zis. Sa-mi fie termenul iertat, dar i-as zice scandalagioaica. N-a pus dansa umarul la daramarea Guvernului Grindeanu, imediat ce l-a simtit slab? Nu s-a stropsit si la Mihai Tudose, tot cu fitile si cu cuie strambe, ca sa-l darame? Nu i-a cautat bube-n cap si prietenei sale, Vasilica-Viorica?Acum il ameninta pe domnul Orban ca nu-i ajung banii de salarii. M-as intreba retoric: a fost vreodata multumita de ceva doamna Gabriela Firea?Parca imi aduc aminte ca asta vara, cand PSD facea rectificarea bugetara, pe domnia sa o satisfacea bugetul rectificat de PSD. Ar fi putut protesta, n-o impiedica nimeni sa se planga de pe atunci ca nu-i ajung banii pana la sfarsitul anului. Dar n-a facut-o. Atunci ii ajungeau, iar acuma nu-i mai ajung. Cum e asta?E simplu: ii ajungeau banii cand guverna PSD, dar nu-i mai ajung cand guverneaza PNL. Hai, ca-i cu ochi si cu sprancene, stimata doamna primar general. E batator la ochi, cusut cu ata alba, rau de tot.Daca ar fi durut-o problema salariilor in alta parte decat numai in cot, intra in conflict inca de asta vara cu Dancila, nu astepta sa declanseze zazania cu Orban!Culmea este ca uriasul balon, in care sufla joi doamna Firea ca sa-l umfle cat mai tare si sa sperie cat mai multa lume cu el, s-a dezumflat brusc vineri, cand ministrul Finantelor a anuntat prin FB despre banii necesari platii salariilor ca intrasera in conturile primariei inca din ajun. Adica joi.In replica, doamna Firea raspunde tot prin FB ca ziua de joi s-a terminat la primarie exact la ora 16.00, iar banii au fost virati la orele 22:13 si adauga tot domnia sa in respectiva postare: noaptea, ca hotii.Pardon, doamna primar general, hotii nu dau bani niciodata, hotii iau bani. Stiti asta, sunteti in PSD, ce naiba! Apreciez totusi precizia cand este vorba de ore. Atata precizie, incat nu m-ar fi mirat sa faca trimitere si la fusul orar, ca sa stie toata lumea ca primaria lucreaza dupa Coordinated Universal Time (CUT) + 2.Asta, cu banii care ii intra in cont fix la orele 22:13, dar destinatarul nu stie inca in cursul zilei ca-i vor intra, dovedeste inca o data cat il preocupa pe respectivul destinatar sa-si vada problema rezolvata.Daca-l preocupa, s-ar fi interesat si ar fi fost pe faza, n-ar fi aflat stirea la orele 22:13 fix, CUT+2, ca doar primaria si Ministerul de Finante nu se afla pe continente diferite.Dar daca nu s-a interesat, deduc inca o data ceea ce spuneam mai inainte, ca Gabriela Firea nu ardea de nerabdare sa se rezolve problema salariilor, ci astepta nerabdatoare sa nu se rezolve, iar ea sa-i trimita finantatorului mesaje FB, explicand ca nici ora operatiunii nu-i convine si nici suma nu-i cea la care se astepta.Iar mesajele sunt de departe din repertoriul campaniei electorale. Pun accentul pe exact acele cazuri emotionale, pe care batea saua si Dragnea in programele sale electorale, aducatoare de voturi cu orice pret:Orice om de buna credinta se poate intreba simplu: n-a stiut doamna Firea joi ca banii sunt gata sa intre in cont sau a stiut, dar i-a convenit sa speculeze momentul politic, varsand cateva lacrimi de crocodil pe umarul persoanelor cu dizabilitati, al femeilor insarcinate si al nou-nascutilor?In campania electorala, niste salarii neplatite din vina adversarului sunt incomparabil mai binevenite decat niste salarii platite prin meritul tau. Nu-i asa, doamna primar general?Cuprinsa tot de febra electorala, viitoarea candidata la al doilea mandat si-a adus insa aminte brusc de fosta jurnalista Gabriela Firea si a simtit nevoia sa intre pe taramul de basm al pamfletului, cautandu-i o porecla potrivita ministrului Florin Citu:Jenant. Un pamfletar isi poate da drumul la imaginatie oricum, un jurnalist poate folosi orice fel de metafora decenta, dar mi se pare mult sub prestanta unui demnitar sa-i nascoceasca porecle unui alt demnitar.Doamnei primar general poate i s-a parut o clipa ca se afla cu prietenele de joaca din copilarie, pe maidanul din Bacau. Dar se afla la un inalt nivel intr-un stat european si in fata unui ministru care o critica, dar ii vorbeste civilizat. N-a poreclit-o nici Baba-Cloanta, nici Vedma, ca Ivan Turbinca. Nu ca nu i-a trecut prin cap, dar n-ar fi de demnitatea lui sa porecleasca.Nu cred ca stilul acesta golanesc adoptat de edilul Capitalei noastre ar atrage simpatia viitorilor votanti. Mult mai atractiv ar deveni edilul daca le-ar explica bucurestenilor pe ce a cheltuit banii cu care ar fi putut plati salariile fara sa arate cu degetul la altii.Sunt convins ca bucurestenilor le-au placut concertele de sarbatori organizate de primarie, multi din ei admira si pavoazarea cu beculete sau mingi de fotbal luminoase - eu unul, nu - dar, daca ne-ar fi spus cineva inainte de sarbatori despre costul acestor distractii ca ar putea fi platit de salariati, ma indoiesc ca ar fi exclamat cineva cu entuziasm: bravo, Firea!Caci banii cu care Ministerul Finantelor a "rezolvat" salariile primariei poate au fost rupti de undeva. Poate din nevoile oraselor si comunelor tarii, care inca mai inoata in noroaie si chiar se lumineaza la lampa cu gaz, poate din alte nevoi, ramase balta, ca sa-si deconteze edilul Capitalei megaconcertele, beculetele si alte zorzoane urbane.Stiti cum vine asta? De sarbatori, poti alege o petrecere costisitoare in hoteluri de cinci stele, in statiuni exotice, cu regim, cu caviar la masa si cu cea mai scumpa sampanie frantuzeasca, daca te tin curelele. Prozit!Daca nu te tin, n-ar fi nicio rusine sa alegi o pensiune de doua margarete, o petrecere mai putin scumpa, meniu cu sarmale si mamaliguta, iar la bautura tuica de prune. In loc de "prozit!", zici "hai, noroc!" si gata!Dar daca nu tii seama de curelele tale, mananci caviar de Revelion, bei sampanie all inclusive si stai apoi nemancat toata luna ianuarie, atunci nimic nu te indreptateste sa-l acuzi pe altul ca nu ti-ar fi dat bani ca sa-ti achiti facturile.Pe bani nu scrie destinatia. Mi se pare cinic sa pretinzi ca n-ai bani pentru salarii, dar pentru beculete si concerte ai avut berechet.Cinismul electoral se vede si din felul cum punea problema edilul joi, cand s-a apucat sa ameninte:Hai ca-i tare! "Colegii" voiau sa iasa la miting si sa protesteze, in apararea doamnei Firea, dar dansa i-a oprit ca sa-i mai dea o sansa Guvernului, din simpatie si condescendenta! Pur si simplu, a evitat sa-l puna intr-o situatie delicata pe ministrul, caruia dupa numai cateva ceasuri ii va gasi porecla Pinocchio! Aferim!Este de apreciat faptul ca ministrul Florin Citu a virat banii, ca sa nu ramana angajatii neplatiti, dar mi se pare ca s-a creat un periculos precedent. La anul, un alt primar - sau Doamne fereste acelasi - ar putea iarasi neglija salariile, risipind banii tot pe beculete si clipuri publicitare la televiziunile prietene ale partidului. Trebuie taiat raul de la radacina.Banii trebuie platiti, dar, in opinia mea, Guvernul ar trebui sa faca imediat un audit pe tema cheltuielilor facute de primarie in 2019: au fost ele corecte, necesare si eficiente sau au fost nesabuite si nejustificate?In functie de raspunsul la aceste intrebari, sumele ar urma sa fie decontate din bugetul primariei sau direct din buzunaul celor care isi bat joc de banii bucurestenilor, sub pretext ca, daca bucurestenii i-au ales pe ei, inseamna ca pe ei ii iubesc.