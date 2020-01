Gabriela Firea vrea un nou mandat si zice ca si-a facut datoria. Asa sa fie?

Primarul general si-a facut datoria, iar bucurestenii dardaie de frig

Secretul programului fara niciun termen

Oamenii strazii ca material electoral

Opinia cetatenilor despre mandatul primarului general: 70% dezastru

. Totusi, asta cu facutul datoriei si cealalta cu noile proiecte incepute de doamna Gabriela Firea nu cred ca ar trebui s-o aprecieze dansa, ci numai bucurestenii. Ei stiu mai bine.Nu cred ca vreun bucurestean zdravan la cap socoate despre edilul sef al capitalei ca si-ar fi facut datoria in asa masura, incat si-a terminat toate vechile proiecte si a inceput altele noi, ca sa nu stea degeaba. Haida-de!Proiectele noi nici nu le-am aflat inca, intrucat doamna Firea nu si-a publicat noul program electoral, dar de proiectele vechi imi amintesc ori de cate ori stau cu masina in trafic, cand astept in statie sa vina tramvaiul care nu vine sau cand astept dardaind acasa sa reporneasca incalzirea, oprita din cauza vechimii conductelor.Atunci, in 2016, cand se ruga de noi s-o votam, Gabriela Firea nu anticipa deloc asa ceva. Ea promitea marea cu sarea, in termeni cat mai elevati, ca sa nu inteleaga toata lumea:Si ne mai pormitea tot atunci:Si ce s-a ales din promisiunile cu care acum socoate ca si-a facut datoria? Praful de pe toba! In aceasta toamna, dupa patru ani de mandat ai primarului Firea, bucurestenii au dardait mai abitir decat in mandatele tuturor primarilor anteriori, as zice chiar ale celor comunisti.Asistam la o pacaleala sinistra. Nu numai ca n-a fost "regandit" nimic, dar frigul indurat in apartamente chiar si in al patrulea an de mandat dovedeste ca nu s-a redimensionat vreun traseu, nu s-a modernizat ceva si nu s-au inlocuit conductele imbatranite cu altele preizolate si adecvate, cum fusese vorba.Trebuie mult tupeu, ca sa afirme la final de mandat ca si-a facut datoria si ca a inceput noi proiecte. Cum sa inceapa altele noi, cand proiectele vechi au ramas de izbeliste?Si nu este vorba numai de agentul termic. Calul de bataie al doamnei Firea in programul sau din 2016 era fluidizarea traficului si modernizarea transportului in comun. Te crucesti recitind ce ne promitea pentru acesta din urma:Asta cu redundantele parca le-a pus capac la toate. As zice chiar ca doamna Firea a ales anume un cuvant rarissim in programul sau electoral din 2016, ca sa puna in incurcatura electoratul, sa-i fie rusine bucuresteanului cand simte ca dansa este licentiata in litere, iar el este licentiat in cu totul altceva sau chiar in nimic.Nu stiu pe ce baza considera doamna Gabriela Firea ca si-a facut datoria fata de bucuresteni, dar recitind stufoasa lucrare de acum patru ani, intitulata pretentios "Program de guvernare locala - Municipiul Bucuresti", intinsa pe 69 de pagini, observ ca nu continea decat o suma de constatari si deziderate. Deziderate, nu masuri. Toate la modul general, nimic concret si - mai ales - niciun termen.Si acum vin cu o intrebare fireasca: in ce fel socoate doamna Firea ca si-a facut datoria, fata de un program care nici macar termene nu avea? Dar exista pana la urma un termen fatidic, valabil indiferent daca l-ai scris sau nu in program: sfarsitul mandatului.Ei bine, ne apropiem de final, ca maine bate gongul, cei patru ani se incheie. M-as declara de acord cu doamna Firea ca si-a facut datoria, daca Bucurestiul n-ar fi fost, ca si acum patru ani, cea mai aglomerata metropola din Europa, daca n-ar fi existat problema cu incalzirea, daca nu eram tot noi in fruntea topului si la poluare, daca toate dezideratele din program ar fi fost indeplinite, sau macar aproape de indeplinire.N-am vazut nimic din toate acestea. Am vazut numai globulete si beculete agatate de sarbatori cu miile pe strazi, la targuri si in piata publica, vouchere pentru biciclete, balcoane premiate, fatade laudate, plus falimentul RADET, consecinta si a lipsei investitiilor necesare in retea.Nu ma pot abtine sa citez una din "masurile" nastrusnice ale programului cu care a castigat alegerile doamna Firea acum patru ani:Daca PMB ar fi recuperat macar un om al strazii si l-ar fi facut ghid turistic, n-am nicio indoiala ca doamna primar general ar fi iesit demult pe posturile favorite sa se laude cu mareata sa scofala. N-am observat asa ceva.Dar daca n-a facut-o, deduc ca nici nu si-a luat angajamentul in serios si poate n-a mai recitit vechiul program electoral, macar atat cat sa-si aminteasca ce promisese, inainte de a se fali ca si-ar fi facut datoria si a trecut la noi proiecte. Care or fi ele, ca noi nu le-am prea vazut?Am banuiala ca, la ora cand scriu aceste randuri, consilierii doamnei Gabriela Firea muncesc pe rupte si cu manecile suflecate sa dea nastere noului program de guvernare locala, pe anii urmatori. Alt mandat inseamna alt program. N-am de unde sa stiu cum il vor face, dar cunoscand politica smecheroasa a clientei lor, ma indoiesc ca vor prevedea masuri concrete si cu termene precise, ca sa vada alegatorul daca ea se tine de ele, sau el a gresit votul cand l-a pus in urma.Mai curand, ma astept sa prevada deziderate de tipul interconectarii traseelor si a eliminarii redundantelor, greu de verificat daca s-au realizat sau nu la o anumita data.Ma gandesc totusi ca, poate, doamna Firea si-a pus consilierii cam degeaba sa munceasca la un nou program. Cititi-l pe cel al mandatului 2016-2020 si veti vedea ca nu trebuie altul. Este bun si actual. Mai nimic din cele promise nu s-a rezolvat, iar daca nu-i pui nici acum termene, asa cum nu avea nici atunci, poate fi perfect valabil si pentru eventualul mandat 2020-2024.Nu numai atat, dar asa, cu un program fara termene, doamna Firea mai poate candida si la alte mandate in viitor, tot pe baza unui program general, care ramane de stricta actualitate dupa ce domnia sa va declara de buna seama ca si-a facut datoria si candideaza la alte madatele, din patru in patru ani, non stop.