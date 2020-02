Greenpeace contesta renuntarea la taxa Oxigen: Decizia Gabrielei Firea ne va costa pe toti. Urmeaza amenzi uriase de la CE

Firea a renuntat la taxa Oxigen dupa un sondaj facut pe Facebook

Ziare.

com

Organizatia atrage atentia ca, anual, in Romania mor peste 20.000 de oameni din cauza poluarii si acuza Primaria Capitalei ca este direct responsabila pentru o parte dintre acesti morti.Totodata, Greenpeace Romania considera ca pentru Gabriela Firea perspectiva unui nou mandat a cantarit mai mult decat sanatatea bucurestenilor si ii cere ministrului Mediului sa intervina de urgenta."In Romania, mor anual peste 20.000 de oameni din cauza poluarii, iar Primaria Municipiului Bucuresti prin Gabriela Firea este direct responsabila de o parte dintre acesti morti. Politicienii romani uita inca o data ca sunt in slujba cetatenilor si au datoria sa adopte cele mai eficiente masuri pentu bunastarea lor, chiar si atunci cind acestea sunt nepopulare.Perspectiva unui nou mandat a cantarit mai mult pentru Gabriela Firea decat sanatatea bucurestenilor. Cerem Ministrului Mediului, Costel Alexe, ca autoritate superioara, sa intervina de urgenta!", se arata intr-un comunicat remisGreenpeace aduce in discutie procedurile de infringement declansate de CE impotriva Romaniei din cauza poluarii si atrage atentia ca amenzile uriase vor fi platite de cetateni.. Dincolo de sanatatea noastra, vorbim si despre. Reamintim, Comisia Europeana a declansat mai multe procese de penalizare tocmai pentru ca Primaria nu a luat si nu ia masuri pentru a limita expunerea populatiei la nivelul alarmant de poluare din Bucuresti", a declarat Alin Tanase, coordonator de campanii Greenpeace Romania.Gabiela Firea a anuntat marti ca - pe fondul unui presupus val de respingere din partea populatiei a vinietei Oxigen - va renunta la impunerea taxei pentru masinile poluante, in Bucuresti . In plus, Firea le va da banii inapoi celor care au cumparat deja vinieta si va incerca sa sporesca de 4 ori numarul de vouchere pentru bucurestenii dispusi sa renunte la rable.Cum a stabilit Gabriela Firea - cu doar cateva luni inainte de alegerile locale la care va candida pentru un nou mandat de primar general - ca bucurestenii nu mai vor Vinieta Oxigen?E simplu: i-a intrebat pe oameni prin intermediul retelelor de socializare.Primarul general a apreciat ca cele doua mesaje video pe care le-a postat zilele trecute au cumulat peste 2,5 milioane de vizualizari. Si ca 60-70% dintre vizualizari erau de la cetateni din Bucuresti si Ilfov (restul provenind de la persoane din Marea Britanie, din Prahova, din Arges, din Constanta si din alte localitati).Asta inseamna, din calculele noastre, ca un numar de circa 1,75 milione de oameni din zona Bucuresti Ilfov au vazut postarile Gabrielei Firea. Nici daca toti acesti oameni si-ar fi exprimat parerea cu privire la vinieta asa-zisul sondaj n-ar fi fost relevant, din motive pe care Ziare.com vi le-a prezentat deja Dar problema este ca, din ceea ce spune Gabriela Firea, reiese ca doar o mica parte dintre toti cei care au vazut postarea si-au exprimat si parerea cu privire la vinieta."(...) din cele peste 2,5 milioane de vizualizari au fost si foarte multe persoane care au interactionat cu mine. Am primit peste 60.000 de comentarii. Din care 90 la suta se exprimau in defavoarea vinietei antipoluare", a mai spus Firea.Din intelegerea Ziare.com, asta inseamna ca doar 54.000 de utilizatori dintre cei 2,5 milioane care vazut la postarile Gabrielei Firea au sustinut ca nu isi doresc vinieta.Iar asta inseamna ca numarul celor care au cerut renuntarea la vinieta, printr-un comentariu lasat la postarile Gabrielei Firea, este de numai 2,16% din numarul celor care au vizionat postarile.Ce-i drept, spune Gabriela Firea, s-au mai primit si 500 de emailuri. Dar si daca prin toate acele mailuri ar fi cerut renuntarea la taxa, randurile celor care cereau renuntarea la vinieta tot nu s-ar fi ingrosat chiar atat de mult.